La Corte del Distrito Sur del de la Florida, en Estados Unidos, acusó a Nini Johana Úsuga David, la hermana de alias Otoniel (máximo cabecilla del 'clan del Golfo') de reunirse, acordar y conspirar con otras personas la distribución ilegal de cocaína dentro del país norteamericano.



(Le puede interesar: Corte, a punto de emitir concepto sobre extradición de hermana de 'Otoniel')



Alias la Negra, como también es conocida Úsuga David, fue detenida en marzo de 2021 por la Policía colombiana, respondiendo a la petición de extradición del tribunal estadounidense por cargos de narcotráfico.



(Le puede interesar: Proceso exprés convertirá a ‘Otoniel’ en el preso 36 extraditado este año)

Tras su captura, la petición de extradición pasó a la Corte Suprema de Justicia que tendrá que dar su concepto sobre el tema. El expediente está en el despacho del magistrado Hugo Quintero Bernate, quien el 4 de abril radicó el proyecto de fallo.



La semana pasada la Corte no sesionó, por lo que en los próximos días el proyecto, del que no se conoce el sentido, podría ser aprobado.



(Le puede interesar: 'Otoniel': recurso de apelación admitido por JEP no frena extradición)

El 'indictment' contra Nini Johana Úsuga

Combinó, conspiró y acordó con personas conocidas y desconocidas para el Jurado, para distribuir una sustancia controlada, con la intención de que fuera importada ilegalmente a los Estados Unidos FACEBOOK

TWITTER

La Corte para el Distrito Sur del de la Florida (EE.UU.) reseñó en el indictment en su contra que los hechos por los que se le acusa a la hermana de ‘Otoniel’ -distribución de 5 o más kilogramos de cocaína- tuvieron lugar entre enero de 2011 y febrero 2014.



De acuerdo con el documento de la Corte conocido por EL TIEMPO, Nini Johana Úsuga “a sabiendas y voluntariamente se combinó, conspiró, confederó y acordó con personas conocidas y desconocidas para el Jurado, para distribuir una sustancia controlada, a sabiendas y con la intención de que dicha sustancia controlada fuera importada ilegalmente a los Estados Unidos”, despachando la droga desde países como Colombia, Panamá y Honduras.



(Le puede interesar: Alias Otoniel: el ‘arsenal’ de evidencias de Estados Unidos en su contra)



Estas conductas, según la legislación norteamericana, significan una violación al Título 21 del Código de los Estados Unidos, específicamente a las secciones 963 y 960 (b) (1) (B) que tipifican el concierto, la ayuda y el facilitamiento de delitos que involucren la importación y distribución de cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenga una cantidad perceptible de cocaína.



El indictment también incluye una alegación de decomiso de “ciertos bienes” a alias la Negra, quien deberá “entregar el derecho a los Estados Unidos de cualquier propiedad que constituya, o se derive, de cualquier ganancia obtenida directa o indirectamente” como resultado de los delitos por los que se le acusa.



(Le puede interesar: Habló 'Otoniel': esto dijo sobre generales vinculados a 'falsos positivos')

Facebook Twitter Linkedin

Nini Johana Úsuga es hermana de 'Otoniel', máximo capo del 'clan del Golfo'. Foto: Policía

Además, se le decomisará “cualquier propiedad utilizada, o que se pretenda utilizar, en cualquier forma o parte, para cometer o facilitar” la comisión de dichos delitos.



Fuentes oficiales señalaron que en la acusación en Estados Unidos “hay muchos testimonios, hay elementos materiales de prueba y evidencia física que la relacionan con narcotráfico y el 'clan del Golfo'".



(Le puede interesar: Los beneficios judiciales que ha logrado la hermana de ‘Otoniel’)



Según informó la Policía, 'la Negra' era la encargada de manejar las finanzas ilícitas producto del narcotráfico, incluso a través del lavado de activos, y era una de las integrantes de la agrupación criminal más cercanas a ‘Otoniel’ no solo por su vínculo familiar sino por su rol de manejo de dinero de la organización.

El historial

Facebook Twitter Linkedin

Alias Otoniel fue capturado este 23 de octubre. Foto: Policía Nacional

La hermana del capo fue capturada en 2013 en una finca cerca de Medellín, con 23.000 millones de pesos en su poder, justamente por su relación con las rentas ilegales de la agrupación criminal en cabeza de su hermano.



Este dinero iba a ser utilizado en ese entonces para la compra de salones de belleza, gimnasios, centros de estética en Antioquia.



En 2014 se fugó de la cárcel El Pedregal de Medellín, donde estaba recluida. Salió por la puerta principal del centro de reclusión con una orden de libertad falsa que supuestamente fue expedida por un juzgado de Canalete (Córdoba).



(Le puede interesar: Otoniel: víctimas piden suspender extradición hasta que aporte verdad)



Pero en menos de un mes fue recapturada en Armenia, puesta de nuevo a disposición de la justicia y condenada por concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos, falsedad en documento público y fraude procesal.



En diciembre del 2020 recobró la libertad, y fue capturada por tercera vez el 17 de marzo de 2021 por las autoridades colombianas, en esta ocasión con fines de extradición.



Durante el tiempo que estuvo detenida logró un acuerdo con la Fiscalía para bajar su condena y, además, quedarse con un porcentaje del valor de los bienes que la Fiscalía y la Policía le ocuparon con fines de extinción de dominio.



(Le puede interesar: ‘Otoniel’: lo que viene en el trámite de su extradición a Estados Unidos)

Las horas contadas de ‘Otoniel’

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Iván Duque firmó la extradición de Otoniel. Foto: EL TIEMPO

La próxima semana vencería el plazo de 10 días hábiles para que la defensa de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, presente un recurso con el fin de que se eche para atrás la resolución con la que el gobierno nacional autorizó su extradición a los Estados Unidos.



El presidente Iván Duque, tras la firma de esa resolución, dejó claro que el capo, por el que las autoridades de Colombia llegaron a ofrecer 3.000 millones de pesos y las de Estados Unidos cinco millones de dólares, será extraditado dando por hecho que ese recurso será negado.



(Le puede interesar: En medio de pulso por versiones, JEP le cierra la puerta a ‘Otoniel’)



Según las cuentas del Gobierno, ‘Otoniel’ sería entregado a la DEA la última semana de este mes.



El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, señaló que este año han sido extraditados 35 ciudadanos a Estados Unidos y ‘Otoniel’ será el número 36. Entre los extraditados en lo corrido de 2022 están ‘Nicolás’, quien llegó a ser el segundo al mando de la organización y Luis Ángel Úsuga Murillo, primo de ‘Otoniel’.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea más noticias de Justicia