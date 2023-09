El presidente Consejo Superior de la Judicatura Aurelio Enrique Rodríguez, se refirió al ataque cibernético a la empresa IFX Networks que proporciona servicios digitales a diversas entidades del Estado, incluida a la Rama Judicial, e indicó que se están tomando medidas para tratar de solucionar la crisis.



(Lea: Ciberataque: ¿qué significa la suspensión de términos que ordenó la Judicatura?)



Rodríguez explicó que la empresa maneja la nube de la Rama Judicial para todas las especializaciones de justicia, menos para los procesos que tienen que ver con tierras, por lo cual solo en esos no se han producido afectaciones.



(Lea: Estafa por suplantación de identidad en Colombia: cómo puede denunciar de forma virtual)

Facebook Twitter Linkedin

La empresa IFX Networks Colombia aparece con dos accionistas en Panamá e Islas Vírgenes. Foto: Tomadas de IFX Networks

En ese sentido, ante la pregunta de si hay riesgo que los datos y los procesos se pierdan o queden expuestos, el magistrado dijo que en este momento no hay cómo responder a ese cuestionamiento.



"Esa es una pregunta que no puedo responder hasta cuando IFX nos de a la Rama todas las respuestas. IFX maneja la nube y todo lo que tiene que ver con el sistema de datos y ahí está cargada mucha documentación", dijo.



"Como sabemos, el proveedor IFX manejaba un gran porcentaje de nuestra nube en la Rama Judicial", agregó.



(Lea: Mi jefe me escribió por WhatsApp el día de descanso: ¿está vulnerando mis derechos?)



El magistrado dijo igualmente que en este momento no se sabe si hay procesos judiciales afectados, pero indicó que la mayoría tiene su respaldo y no habría riesgo en ese sentido.

El presidente de la Judicatura dijo que, en todo caso, la posición oficial es que las audiencias que están programadas y todas las partes se puedan conectar, se realicen.



(Lea: Atentado en Tuluá: Cortes piden urgente respuesta y protección a servidores judiciales)



La Rama Judicial decidió suspender los términos de los procesos judiciales desde el 14 de septiembre hasta el 20 de septiembre, salvo para tutelas, habeas corpus y la función de control de garantías.

El magistrado indicó que esperan que ya para el 20, que es miércoles, se haya resuelto la contingencia.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia