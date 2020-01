Las principales apuestas del nuevo intento por reformar la justicia

En marzo de este año, el Gobierno piensa volver a medir fuerzas en el Congreso con un tema que ha sido un dolor de cabeza: una reforma de la justicia.



Con un articulado de entre 10 y 12 puntos, el Ministerio de Justicia espera lograr que este acto legislativo –que sería el intento número 19, entre 2002 y 2018, para reformar el sistema judicial– sea aprobado.

El borrador de lo que sería el proyecto está siendo ajustado, y se elabora en coordinación con las altas cortes, por lo que desde hace semanas a cada uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional les llegó un documento con las propuestas para que ellos hicieran sus apuntes y comentarios.



Los principales aspectos en los que se enfocará este nuevo intento de reforma son las facultades electorales de las altas cortes, la administración de la Rama Judicial y el fortalecimiento presupuestal.

En diálogo #con EL TIEMPO, Margarita Cabello Blanco, ministra de Justicia y del Derecho, reveló algunos detalles de lo que será esta iniciativa. Dijo, por ejemplo, que buscan que el proyecto sea corto porque si bien esta será la “gran” reforma de la justicia, esperan lograr otras reformas individuales más pequeñas que harán la justicia más cercana a los ciudadanos.



Uno de los principales cambios vendría en el modo como se elige a los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado.



Hoy en día, esa elección depende de listas de elegibles que envía el Consejo Superior de la Judicatura, órgano de administración de la Rama. De esas listas, los mismos magistrados eligen a sus pares, en un sistema de cooptación.



No obstante, en el proyecto de reforma de la justicia se plantea la posibilidad de que estas vacantes en las corporaciones sean llenadas mediante una convocatoria pública que lleven directamente las dos Cortes.



Así, el trámite de la elaboración de listas por parte de la Judicatura se eliminaría, aunque la cooptación se mantendría, solo que después de la convocatoria.

Cabello añadió que este proyecto de reforma tomó como base la iniciativa que presentó en 2018 Cambio Radical, que tampoco prosperó en el Congreso.



Así, otro de los cambios que se introducirían está en los requisitos e inhabilidades para ser magistrado de alta corte, algo que ya había contemplado Cambio Radical. Se aumentarían tanto los años requeridos de experiencia en la Rama Judicial como la edad mínima para optar por la magistratura.



Este también es un cambio que planteó el año pasado el Ministerio de Justicia en el proyecto que se hundió en el Congreso. En esa ocasión, la cartera de Justicia dijo que con esto se buscaba aumentar la calidad de la jurisprudencia, y procurar que quienes lleguen a las altas cortes terminen allí sus carreras profesionales.



En tercer lugar se están evaluando varias fórmulas para generar seguridad jurídica, es decir, certeza de las decisiones judiciales que se profieren.



Lo que se busca es establecer la garantía del precedente judicial, relacionado con funciones de las altas cortes de unificar jurisprudencia, y la obligatoriedad para los jueces del país de aplicar la jurisprudencia de los altos tribunales, y así evitar que cada juez aplique sus propios criterios al administrar justicia.



Otras de las propuestas tienen que ver con el presupuesto de la Rama Judicial y ajustes al órgano administrador, el Consejo Superior de la Judicatura.



Sin embargo, Cabello no ahondó en detalles sobre si la propuesta, al igual que la de Cambio Radical y la que presentó su cartera en 2018, incluirá la eliminación de la Judicatura, para ser remplazada por otra institución, o si se dejará esa instancia, pero con otras funciones.



Por último, un tema que agitó la discusión y fue muy criticado en el último intento de reforma de la justicia, cambiar la tutela, no será incluido en este proyecto.



“Nos encantaría, pero pensamos que este no es el momento, pero en algún momento nos va a tocar, para bien de todos”, comentó la ministra Cabello sobre hacer modificaciones a ese mecanismo judicial.



Además del proyecto de acto legislativo de reforma de la justicia, la cartera judicial también prepara una iniciativa de Ley Estatutaria en la que se abordarán temas como la carrera y escuela judicial y la modernización de la rama con la digitalización de la misma, más allá del expediente electrónico, que ya se viene trabajando.



Para ello, comentó Cabello, están trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un proyecto de cooperación internacional que permita modernizar la administración de justicia y hacer que haya una verdadera interconectividad. Para ello ya ha habido varias reuniones con representantes del BID.

Los otros proyectos que se presentarán este año

En la rendición de cuentas del Ministerio de Justicia, el 19 de diciembre, la cartera anunció que el próximo año se llevarán al Congreso varios proyectos.



El primero, para crear la especialidad agraria y que haya jueces especiales para resolver conflictos de este tipo. Este proyecto obedece además al cumplimiento del punto 1 de acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc.



También se presentará el Estatuto de Conciliación, para regular más claramente este método alternativo de resolución de conflictos.



Igualmente llegará al Legislativo una propuesta de reforma a las comisarías de familia, en búsqueda de fortalecerlas y hacerlas más efectivas.



Además, se buscará reformar el Código General del Proceso y el Código Civil.

Este último entró en vigor hace 146 años, y de acuerdo con los registros históricos de la Corte Constitucional, es la segunda ley con más demandas ante ese tribunal, sumando más de 370 demandas.



De acuerdo con el Ministerio de Justicia, además de hacer algunos ajustes a esa norma, se buscará unificarla con el Código de Comercio.



