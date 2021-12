En el tercer intento, dos en 2017 y 2020, la destacada jurista Natalia Ángel Cabo fue elegida como nueva magistrada en la Corte Constitucional, para reemplazar a Alberto Rojas Ríos, quien finaliza su periodo de ocho años en febrero de 2022.



En entrevista con EL TIEMPO, Ángel Cabo, quien es abogada de la Universidad de Los Andes, máster en leyes de la Harvard University y candidata a PHD en la Universidad de York, explica los principales retos que enfrenta el alto tribunal y asegura que, aunque liberal, es más bien una demócrata, hija de la Constitución de 1991.



Fueron tres intentos, ¿por qué quería tanto llegar a la Corte?

​

Llegar a la Corte Constitucional es el más alto grado y el honor que puede tener un constitucionalista. Yo me siento partícipe de la construcción de la Corte, empecé trabajando como estudiante resumiendo expedientes cuando hasta ahora se estaba gestando la Corte y le tengo un cariño especial.



Con su llegada a la Corte, habrá, por primera vez, cinco mujeres al mismo tiempo en la Corte y habrá mayoría femenina. ¿Es un hito?



Estoy muy honrada de haber llegado a una institución a la que respeto y de compartir con mis colegas, a quienes conozco porque he sido conjuez. Y muy honorada de conformar una Corte que por primera vez va a tener mayoría de mujeres. El próximo año habrá presidenta y vicepresidenta. Esto muestra que nos hemos podido abrir los espacios que nos corresponde con trabajo riguroso, con estudio, y muestra que la sociedad está cambiando y eso está bien.



Es una manera de abrirle camino a las mujeres y jóvenes que quieren llegar a lugares de decisión en el futuro. Y traigo a colación lo que dije en mi discurso de la segunda terna: uno no se debe sorprender cuando haya nueve mujeres en las Cortes como nadie se sorprendió cuando habían nueve hombres. Creo es un hecho histórico, sí es importante, pero es algo a lo que debemos empezar a acostumbrar.



¿Qué puede esperar la gente de usted como jueza?

​

La ciudadanía va a encontrar en mí a una magistrada estudiosa, rigurosa, independiente que tiene clarísimo que hay que fallar en derecho y que tiene un compromiso decidido, de larga data, con la vigencia de la Constitución.



Este proceso de elección requiere hacer 'lobby' en el Congreso, ¿tuvo padrino político para llegar a la Corte?

​

Yo no tengo un padrino político y en cada terna me ha ayudado gente completamente distinta. Con el aprecio que le tengo al Congreso como cuna de la democracia, creo que debemos replantear la manera como se eligen los magistrados de la Corte Constitucional. Mi propuesta sería que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Presidente nominen a una persona y el Senado la confirme y eso evitaría que la persona que va a ser juez tenga que buscar apoyos políticos.



En medios se dijo que usted era candidata del ‘santismo’, ¿es así?

​

No, eso no es cierto. Al expresidente (Juan Manuel) Santos solo lo vi cinco minutos en mi vida hace cinco años cuando me ternó. Esa información es falsa.



¿Su llegada implica un voto liberal?

​

Yo soy una persona liberal. Pero no se debe anticipar que, por tener una mirada liberal, va a fallar de determinada manera los casos. Yo voy a fallar con base en los argumentos, en la evidencia, con base en el escrutinio jurídico que haga sobre el tema que tenga frente a mí. Más que clasificarme como liberal o conservadora, soy una persona moderada que le gusta la evidencia y que le gusta mirar el impacto de sus decisiones. Es posible que vaya a tener decisiones que puedan ser interpretadas como conservadoras y otras como liberales. No le puedo anticipar frente a una determinada decisión cómo será mi postura porque tengo que estudiar el tema.



He defendido temas de igualdad durante mucho tiempo, trabajé en temas de discapacidad y me preocupa mucho la discriminación y los problemas de poblaciones vulnerables. Yo más que liberal soy demócrata que nació con la Constitución de 1991, que le gusta esa Constitución y que he hecho mi carrera en la defensa de los valores, los principios que establece esa carta política.

Usted mencionó en el Senado la preocupación por el bajo cumplimiento de los fallos de la Corte, que es un asunto que no solo el alto tribunal han puesto de presente, sino que tiene que ver con la forma cómo se toman decisiones y se proyectan las órdenes de parte de los magistrados. ¿Qué hacer?

​

Mis estudios de doctorado son sobre la dificultad que tienen las entidades territoriales para cumplir los fallos. En los casos que estudié, lo que pasaba era que las decisiones eran muy ambiciosas sin tener en cuenta las restricciones del terreno, la capacidad de las entidades territoriales para cumplir con esas órdenes no solo en términos de restricciones presupuestales sino incluso institucionales y de personal.



La Corte está trabajando de la mano con una agencia de cooperación alemana que está mirando sus procesos y yo me había ganado la convocatoria para hacer un estudio, con análisis de caso y grupos focales con funcionarios de entidades territoriales y de la Nación, para poder entender la dificultad que tienen sobre el cumplimiento. Creo que alcanzo a dejar la mitad del proyecto y luego me toca cederlo.



La Corte adelanta ahora varios seguimientos a decisiones que ha tomado en materia de desplazamiento, salud, prisiones y la crisis de la población wayúu. ¿Le gustan estas salas?

​

Cuando nosotros iniciamos los seguimientos era una cosa novedosa. En el caso de desplazamiento, las audiencias públicas y las sesiones técnicas promovieron avances en materia de atención a la población que fueron importantes. En el caso de salud, las audiencias promovieron incluso que el Congreso expidiera la ley estatutaria. Los seguimientos han tenido efectos importantes. De hecho, hay una sentencia estructural, sobre Colpensiones, donde se abrió un seguimiento y se cumplió con su propósito. Obviamente hay que reflexionar sobre hasta dónde llega el seguimiento, cuánto tiene que durar y cuál es la capacidad de la Corte para hacerlo.



Un cuestionamiento constante a la Corte se da cuando se ‘tocan’ las competencias del Congreso, ¿cuál es su punto de vista?

​

Creo que los jueces constitucionales tienen que ser conscientes de que toman fallos con tiempos y recursos limitados. No pueden abrogarse competencias de otras ramas de poder público que no les corresponden y deben promover la colaboración armónica. El juez no es el gobierno, no está haciendo política pública, el legislador es el órgano democrático. Lo que puede hacer un juez es promover que las instituciones que son competentes para tomar determinadas decisiones cumplan su deber, pero creo que la Corte debe ser muy cuidadosa en respetar la separación de poderes.



¿Cómo afecta a la Corte la falta de confianza de la ciudadanía?

​

Las encuestas están mostrando que la confianza de la ciudadanía en todas las instituciones ha disminuido. Sí creo que debemos atender el hecho que haya disminuido tanto frente a la justicia como tal porque lo que tiene una Corte para hacer cumplir los fallos es su legitimidad. La manera de generar confianza es tener fallos rigurosos y en derecho, con los cuales las personas se sientan tranquilas con independencia de si están de acuerdo o no.

Este año los magistrados de la Corte, en la presentación pública de la política de género, firmaron un acta con nueve compromisos para frenar o evitar casos de acoso sexual y/o laboral. ¿Cuál es su postura al respecto, de algo tan básico como decir ‘no acosaré’?



Yo felicito a las mujeres de la Corte de liderar el estudio sobre si hubo casos de acoso en la Corte (el documento fue publicado en 2020), por impulsar una política de cero tolerancia al acoso. El acoso no puede pasar en ningún lado y no puede pasar en una Corte. Enhorabuena por los esfuerzos que están haciendo por erradicar el acoso dentro de la Corte.



¿Hay ejemplos similares en la Rama o en la región?

​

No tengo conocimiento de otras cortes. Sí creo que esto es pionero, fue impulsado por las magistradas de la Corte y las felicito por avanzar en este tema.



¿Qué retos institucionales tiene la Corte?

​

Esta es una corte de cierre que debería poder tener más tiempo para tomar decisiones más pausadas y el altísimo volumen de decisiones hace que eso no se pueda dar. Es difícil de enfrentar pero hay que tratar de mejorar los procesos y el flujo de expedientes al interior de la Corte, de avanzar temas de tecnología en la justicia que me parece relevantes.



¿Cuál es su opinión sobre las filtraciones?

​

Si la ley dice que las audiencias son secretas, pues deben serlo. Hay algunas cortes que tienen audiencias públicas pero es una decisión de ley. En el contexto nuestro se escogió que no fueran públicas para tener un espacio de deliberación con mayor tranquilidad y, por eso, me parece que el acto de filtrar sentencias y que los ciudadanos estén oyendo en vivo y en directo una sala que se supone no es pública, no es correcto. Y eso le resta legitimidad y confianza en la Corte. Todos y cada uno de los funcionarios de la Corte deben respetar la institución para la cual trabajan.

