Habitantes de calle tienen derecho a lugar para aislamiento por covid

Tras estudiar tres tutelas interpuestas por habitantes de calle, la Corte Constitucional encontró que su derecho a la salud fue vulnerado y le ordenó a la Alcaldía de Andes, Antioquia, satisfacer las necesidades de albergue de ellos, que se vieron afectados luego de que la administración municipal cerró un refugio que fue creado por la entidad local debido a los problemas derivados de la pandemia del covid-19.

Las tutelas argumentaban que les negaron el ingreso a un albergue que atendía a las personas en situación de indigencia durante la cuarentena. Este lugar fue cerrado en dos de los casos, y al tercer demandante no lo dejaron entrar porque no aparecía en el censo de Andes.



La Alcaldía explicó que al comienzo el albergue alojó a 26 personas cuando comenzó la pandemia, pero luego fue cerrado porque no solamente se retiraron paulatinamente, sino que pasaban el día en las calles y se concentraban en dicho lugar para consumir sus alimentos.

Al estudiar la situación, la Sala Sexta de Revisión, con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, encontró que se vulneraron los derechos de estas personas al ordenar el cierre del preventorio del lugar dispuesto para que los habitantes de calle pudieran cumplir la medida de aislamiento adoptada para hacer frente a la pandemia de covid-19.



“Su situación es el testimonio de cómo la vulnerabilidad que afrontan los habitantes de calle se ha acentuado y profundizado en el contexto de la emergencia sanitaria. Esta vulnerabilidad tiene manifestaciones concretas como la incapacidad de cumplir con el distanciamiento físico o no contar con acceso suficiente al agua y el saneamiento básico que, para las comunidades pobres y marginadas, se ha convertido en una sentencia de muerte”, se lee en el fallo.

Para el alto tribunal, haber ordenado el cierre del albergue era una medida regresiva pues el cierre no podía justificarse en las dificultades para que los habitantes de calle acataran las recomendaciones de higiene; existían otras alternativas a su clausura menos gravosas del derecho a la salud de los accionantes y la decisión de cierre definitivo no se acompañó de una justificación adecuada y suficiente de conformidad con parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.



“El establecimiento de lugares destinados al alojamiento de los habitantes de calle que les permitan cumplir y beneficiarse del aislamiento y la cuarentena es un medio adecuado e importante para garantizar la faceta preventiva del derecho a la salud. También es una acción afirmativa que se relaciona con la protección de este derecho en condiciones de igualdad y equidad”, continúa la sentencia.



Por eso, la Corte les dio 48 horas a la alcaldía de Andes y a la Secretaría de Salud para hacer las gestiones para brindar alojamiento temporal a los accionantes. La alcaldía y la Secretaría de Salud deberán determinar si dicho alojamiento se hará por medio de la reapertura del refugio o la inclusión de estas personas en otro programa o convenio disponible. La provisión de este albergue no se restringirá a la vigencia de medidas sanitarias de aislamiento o cuarentena.

Adicionalmente, se ordenó que se actualice la caracterización de la población habitante de calle del municipio, y el diseño e implementación de los servicios sociales para las personas habitantes de calle a través de programas piloto que incluyan los componentes mínimos de salud, desarrollo integral, albergue transitorio y capacitación laboral.



Por último, la Corte aclaró que esta decisión, que fue la sentencia T-088-21, no solamente cobijará a las personas que presentaron la tutela, sino a todos los habitantes de calle que no pudieron acceder al preventorio de Andes durante el aislamiento preventivo a causa del cierre ordenado por la Alcaldía.

