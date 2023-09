Un mes después de haber presentado la terna de candidatas para que la Corte Suprema de Justicia elija a la próxima fiscal general en reemplazo de Francisco Barbosa –siete meses antes del fin del periodo de este último–, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió a las candidatas, las exfiscales de Derechos Humanos Ángela María Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez.



El jefe de Estado aseguró que no las conoce personalmente y que las escogió por su labor en procesos relacionados con el paramilitarismo.“Básicamente porque sentí que a pesar de la amenaza de muerte y de la probabilidad casi cercana de la muerte, no se arrodillaban y trataban de buscar la verdad”, dijo.



En el encuentro anual de la Corte Suprema de Justicia que se desarrolló en Bucaramanga y ante un escenario de jueces y magistrados de todas las cortes, Petro dijo que ahora hay quienes lo critican por no nombrar a amigos suyos.



“Me dicen que soy un tonto y que lo que debía hacer era elegir una terna de amigos muy cercanos porque el Fiscal tiene el poder de quitar o donar la libertad, y si es un amigo del Presidente, entonces este adquiere por transición la posibilidad de apresar o no apresar a través de su prisma político y no judicial... pero la justicia dejaría de ser justicia, se convertiría en venganza”, apuntó.



Terna para Fiscal y Presidente de la Corte Suprema Foto: Corte Suprema y EL TIEMPO

El Presidente dijo que en ese escenario la justicia se convertiría en instrumento de selección política y que en “un país así, nadie podría estar seguro, porque unos irían al poder casi arrodillados y otros lo sufrirían una y otra vez cambiando de bandos. La justicia tiene que estar libre del poder político”.



Sobre la terna, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Castillo, dijo que se elegirá antes del 12 de febrero de 2024, cuando finaliza el periodo de Barbosa, y que por ahora están haciendo los procesos de elegir la vacante de magistrado actual y la que se presentará a finales de este mes.

El Presidente no nos está presionando para elegir fiscal ya. FACEBOOK

TWITTER

Igualmente, dijo: “El Presidente no nos está presionando para elegir fiscal ya”, y señaló que el quorum para la elección no se afectaría si para abril no han elegido. “El 10 de abril salimos cinco magistrados y el quorum quedaría con 18 personas, suficiente para elegir”, señaló.



Ahora, sobre reformas judiciales hubo dos frentes en el encuentro. Por un lado, el presidente Petro dijo que parte de una reforma del sistema judicial sería que el proceso penal ordinario gravite en la eficacia y la verdad judicial y no en la alta pena, “porque la verdad es lo que nos lleva a la posibilidad de reconciliación, de reparación de las víctimas y, por tanto, de paz. Este gobierno propone profundizar a fondo la verdad, pero para reconciliarnos, no para vengarnos”.



De otro lado, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió al anuncio del jefe de Estado de hace unas semanas para modificar la justicia. En su intervención, el ministro indicó que por ahora no hay un texto preparado ni se ha definido si será un cambio legal o uno a la Constitución.



“Hay que dialogar, somos muchos los que estamos preocupados por la situación de impunidad, de corrupción, por los altos índices de criminalidad y para eso necesitamos por supuesto el concurso de los jueces”, dijo en un panel que fue liderado por el director general de EL TIEMPO, Andrés Mompotes.



Osuna también puso de presente el caso de Nancy González, diseñadora extraditada a Estados Unidos, que quedó en libertad bajo fianza. “Entre nosotros causa tanta dificultad pensar que uno se pueda defender en libertad y que un castigo no necesariamente tiene que ser cárcel”, apuntó.



En el mismo panel, la magistrada Marjorie Zúñiga de la Sala Laboral de la Corte Suprema expuso algunos elementos claves a profundizar como la aplicación de los enfoques diferenciales en la toma de decisiones. “Yo creo que la justicia viene haciendo la tarea. La Rama Judicial lleva mucho tiempo tomando distintas medidas para lograr ese objetivo”, dijo.



