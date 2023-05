El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, llegó a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia al almuerzo previsto con los presidentes de las altas cortes, que es un escenario que servirá para aliviar las tensiones que se generaron la semana pasada luego de que el jefe de Estado dijo que también era el jefe del Fiscal General.



El Presidente llegó pasadas la 1:30 de la tarde, luego de asistir a la ceremonia de transmisión de mando del nuevo director de la Policía General, general William René Salamanca.



Al almuerzo asisten el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo; el presidente del Consejo de Estado, Jaime Rodríguez; la presidente de la Constitucional, Diana Fajardo; el presidente de la Judicatura, Aurelio Rodríguez; la jefa de gabinete, Laura Sarabia; el ministro de Justicia, Néstor Osuna; y el secretario jurídico de Presidencia, Vladimir Fernández.



A la reunión no asiste el jefe del ente acusador, fiscal Barbosa, quien no fue invitado y no está el país, ni la presidenta de la Comisión de Disciplina Judicial, Magda Acosta.



El almuerzo se dio producto de una concertación de la Corte Suprema y del propio Petro, quien atendió el llamado que ese alto tribunal le hizo en un comunicado luego de la polémica declaración.



“Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional. La Corte Suprema hace un llamado a la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos”, dijo el tribunal el pasado viernes.



Presidente Gustavo Petro y fiscal Francisco Barbosa Foto: Archivo EL TIEMPO

La reunión también se da después de la reunión de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, en la que tienen silla los presidentes de cortes y el Fiscal General, quien asistió de manera virtual, y quien comunicó lo sucedido el viernes.



“La Comisión invitó al diálogo respetuoso para mantener una colaboración armónica institucional. Esto, en aras de garantizar la autonomía e independencia judicial, en pro del Estado de derecho y democrático”, señaló esa instancia en un comunicado de prensa. Igualmente se conoció que el fiscal Barbosa calificó el encuentro de provechoso, en términos de mantener la institucionalidad.



Se espera que el presidente Petro dé una declaración al final del encuentro.

