Dos hijas de Petro deberán ser indemnizadas por chuzadas del DAS

Mediante un documento de 7 páginas, la subsección C de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó consignada su decisión de añadir a dos hijas del senador Gustavo Petro, líder de Colombia Humana, a una sentencia que el año pasado había ordenado reparaciones a su familia por las chuzadas del DAS.



El 19 de febrero de 2020 ese tribunal había considerado que el DAS, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), eran responsables por perjuicios materiales e inmateriales causados a Petro y su familia por las interceptaciones y seguimientos durante varios años.

(Le puede interesar: Suspenden sanción a Petro por bajar pasajes de Transmilenio)

Por eso el Tribunal había ordenado a estas tres entidades pagar una indemnización a Petro de 100 salarios mínimos mensuales vigentes (smmlv) y a otros 7 miembros de su familia, entre esposa, dos hijos, hermanos y sus padres, otros 500 smmlv entre todos.



Pero en esa sentencia no se incluyó a las dos hijas menores de Petro. Esto pese a que estaban mencionadas en la demanda y que el Tribunal había encontrado probado que al senador "se le vulneró su derecho fundamental a la intimidad, en tanto fue víctima de interceptaciones (...) sin que mediara orden judicial alguna. También fue víctima de acciones sistemáticas de inteligencia por fuera del marco legal, registrando cada uno de los movimientos y desplazamientos que realizó dentro y fuera del país, desde el 25 de agosto de 2004 hasta el 25 de abril de 2007, y se realizó un análisis de su esquema de seguridad desde el 25 de octubre de 2006 hasta el 1 de noviembre de 2006, determinando sus escoltas, número de escoltas, entidad a la que pertenecían los escoltas, turnos, identificación de los mismos, vehículos y armamento que utilizaban para brindar seguridad".



En la sentencia se menciona que también se probó que se infiltraron personas en su esquema de seguridad "para poder hacer actividades de vigilancia y seguimiento y así poder brindar información a la Dirección del DAS y al alto gobierno ".

(Le puede interesar: Llamado a 'desobediencia civil' llevó a Petro ante el C. de Estado)

Por ello, para la subsección C de la sección tercera del Tribunal que revisó un recurso de la defensa de Petro por la no inclusión de sus hijas menores, hubo una omisión al no incluirlas en la sentencia.



"En criterio de la Sala, a las mismas debe serle reconocido el mismo monto de perjuicios que se reconoció a los demás hijos de la víctima directa, en tanto está acreditada que estas habían nacido para el momento en el que el señor Gustavo Petro Urrego fue víctima del sistemático seguimiento y control a sus actividades, por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Unidad de Información y Análisis Financiero incurrieron en graves violaciones al derecho a la intimidad", se lee en la decisión.



Y añade: "Así, se observa que las menores nacieron el 27 de noviembre de 2001 y el 7 de julio de 2008, y el señor Gustavo Petro fue víctima de persecución y seguimiento sistemático desde el mes de agosto de 2004 hasta el mes de febrero de 2009".

Las menores nacieron el 27 de noviembre de 2001 y el 7 de julio de 2008, y el señor Gustavo Petro fue víctima de persecución y seguimiento sistemático desde agosto de 2004 hasta febrero de 2009 FACEBOOK

TWITTER

Por ello, la subsección determinó adicionar a las hijas de Petro en la reparación y ordenó al DAS, el Dapre y la Uiaf pagar a cada una, como indemnización por perjuicios morales, 80 smmlv.



Ese pago, estableció el tribunal, deberá hacerlo en un 45 por ciento el DAS, en un 45 por ciento el Dapre, y en el 10 por ciento restante la Uiaf.

JUSTICIA

​En Twitter. @JusticiaET

justicia@eltiempo.com