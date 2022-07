La defensa del senador y presidente electo Gustavo Petro se defendió ante el Consejo de Estado que está estudiando una demanda de pérdida de investidura presentada en su contra por supuesto ausentismo al Congreso.



(Lea: Gustavo Petro: admiten demanda que pide pérdida de investidura)



El recurso asegura que desde 2018, Petro se ausentó 17 veces a plenarias del Congreso, seis en una misma legislatura, sin que todas estén debidamente justificadas porque, por ejemplo, las excusas de su médico privado no habrían sido transcritas y convalidadas ante la EPS, entre otros.



(Lea: Corte no abrirá investigación contra Petro por financiación de 2018)

Las fechas a que se refiere la demanda el congresista tuvo diferentes razones que justificaron el ausentarse de las sesiones plenarias correspondientes a los periodos que refiere el accionante. FACEBOOK

TWITTER

“Las fechas a que se refiere la demanda el congresista tuvo diferentes razones que justificaron el ausentarse de las sesiones plenarias correspondientes a los periodos que refiere el accionante", dijo su defensa.



"Tampoco está demostrado en el proceso que en las mencionadas fechas se hayan votado proyectos de Ley o Actos Legislativos, conforme a lo previsto en el artículo 183-2 de la Constitución Nacional, como lo demostraré en las consideraciones de la defensa frente a los cargos”, dice el escrito de respuesta del abogado Héctor Carvajal.



La demanda dice, por ejemplo, que el “28 de agosto de 2018 Petro Urrego no asistió a la sesión plenaria programada para ese día, argumentando para ello, que padecía de una torticolis según se extrae de la excusa dada por el médico privado Jorge Barrios. La excusa no fue transcrita ni convalidada con la EPS Sanitas a la que pertenece el congresista demandado”.



(Lea: Condena al Estado por tortura y seguimientos a Claudia Julieta Duque)



Lo mismo habría pasado el 6 de noviembre de 2018. “La transcripción y validación de la excusa medica frente a la EPS no se hace única y exclusivamente frente al pago de la incapacidad que hace el Sistema Integral de Seguridad Social, sino también, como instancia de verificación y validación de un hecho que es capaz de generar una consecuencia jurídica de una experticia médica, y que, para el caso en concreto, es la inasistencia a un periodo de sesiones en el Senado”, dice la demanda.El abogado Héctor Carvajal, que representa los intereses de Petro, dijo que este hecho no es cierto porque esa convalidación no la debió hacer el senador.

“No debe hacerlo mi cliente, el accionante olvida lo reglamentado en el Decreto Ley 019 de 2012, en un cuanto a la transcripción de incapacidad médica en su artículo 121, que establece que esta formalización le corresponde realizarla al empleador”, dijo.



(Lea: Tras conciliación con lideresa, archivan caso a María Fernanda Cabal)



El abogado señaló que a veces existen circunstancias de fuerza mayor que en ocasiones impiden a los congresistas asistir a ciertas citaciones. Y presentó en el escrito de respuesta las excusas médicas correspondientes “para ratificar el contenido de la gaceta en donde se estipuló que el congresista se ausentó con" estas en una de las fechas alegadas por este.



El escrito además precisa que, en otras de las fechas alegadas en la demanda por inasistencia, la “Mesa Directiva del Senado le otorgó el permiso a mi cliente, en cumplimiento y con ajuste a las normas que regulan la licencia no remunerada, sin incurrir en violación alguna”.

"Es necesario precisar que no es posible asimilar el periodo con la legislatura, como erradamente lo está haciendo el actor, para solicitar la perdida de investidura. Tampoco es procedente sumar las inasistencias de 2 periodos de sesiones de una misma legislatura, ni la inasistencia entre sesiones ordinarias y extraordinarias, pues esa interpretación desconocería el principio de legalidad en materia sancionatoria y desbordaría el entendimiento de la causal para extenderla a supuestos fácticos no regulados", agrega la defensa.



(Lea: U. Javeriana no vulneró derechos al despedir a Luciana Cadahia: Corte)



"Del análisis de las pruebas aportadas a este proceso y ateniente la jurisprudencia y el precedente citado en el presente escrito y al examinar las circunstancias particulares de imprecisión en la forma de presentar los cargos el demandante, se establece que el senador Gustavo Petro no se encuentra incurso en la causal invocada por el actor en la

presente demanda", precisó.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia