El Departamento Administrativo de la Presidencia le solicitó al Consejo de Estado rechazar por improcedente una tutela que busca que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pueda acudir a la posesión de Gustavo Petro como jefe de Estado.



Se trata de una tutela presentada por Juan Luis Castellanos Sierra quien, actuando en nombre propio, dijo que se vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la democracia cuando el presidente Iván Duque anunció que no permitiría el ingreso al país de Maduro.



La Presidencia señaló que la tutela no cumple requisitos para ser estudiada dado que quien la presentó no explicó por qué la no asistencia de Maduro afectaba sus derechos fundamentales.



"No existe vulneración de los derechos a la democracia, igualdad y al libre desarrollo

de la personalidad porque el señor presidente de la República tiene autonomía para manejar las relaciones internacionales, esto es, las conferidas en el artículo 189 de la Constitución Política", dice la respuesta de Presidencia.



En el documento, además, la entidad reseñó declaraciones a medios de comunicación dadas por el presidente electo Gustavo Petro, quien dejó en claro que quien organiza la posesión es el gobierno saliente y que respeta esa decisión.



La Presidencia agregó que la tutela es un "mecanismo excepcional y no puede usarse para la satisfacción de pretensiones caprichosas y/o antojadizas, pues esta solo procede cuando se demuestra que el actor está en presencia de un perjuicio irremediable, situación que no está acreditada teniendo en cuenta que el accionante no es el presidente electo".



La tutela cursa en el despacho del magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, de la Sección Tercera del alto tribunal.

