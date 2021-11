'Me excedí en mi comentario': Petro sobre señalamiento contra Martínez

El 22 de septiembre, luego de una larga jornada de seis horas, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez Neira y el senador Gustavo Petro Urrego llegaron a una conciliación para poner fin a una denuncia penal por injuria y calumnia.



El caso está relacionado con unas declaraciones que dio el senador Petro Urrego en las que calificó a Martínez Neira de ser un “delincuente al servicio de intereses económicos muy poderosos”.



En la misma entrevista con la revista Semana, Petro indicó que el exfiscal durante su paso por el ente investigador “acusó” al exguerrillero de las Farc ‘Jesús Santrich’ por hechos falsos. Además, vinculó al exfiscal con la hipótesis de que supuestamente el exguerrillero había sido objeto de una operación de entrampamiento en la que la Fiscalía incluso aportó la droga para enredarlo.



El exfiscal denunció a Petro argumentando que no es un delincuente, que nunca ha cometido delitos ni ha sido objeto de decisiones judiciales en su contra y que nunca tuvo a cargo de la investigación contra ‘Santrich’. Indicó en su denuncia que ‘Santrich’ fue capturado por una petición de extradición en un proceso de las autoridades de EE. UU.



Como sucede en este tipo de procesos, se procedió a citar a las partes a la conciliación previa al inicio de la investigación penal, la cual se realizó ante la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana.



En la citación, Petro Urrego se comprometió a reconocer públicamente que “fue un exceso de su parte” referirse a Martínez como un delincuente. Ese reconocimiento, según el acuerdo, se realizaría en una entrevista que el senador tenía prevista con la periodista María Jimena Duzán y a través de un trino.



La magistrada Lombana señaló que máximo 15 días después de la firma del acuerdo se tendrían que hacer llegar a la Corte las evidencias del cumplimiento del compromiso adquirido por Petro. De lo contrario se daría por un hecho su incumplimiento y se daría paso al inicio de la investigación penal.



Majer Nayi Abushihab, abogado de Martínez Neira, indicó ayer a este diario que Petro hizo su manifestación en un pódcast de la periodista María Jimena Duzán, pero que ese fragmento fue editado y no salió al aire. Y añadió que la otra parte del compromiso “se cumplió de manera tardía”, pues se hizo anoche “y se debió hacer hace dos semanas”.



A pesar de esto indicó: “recibimos con beneplácito que el senador haya cumplido su palabra”.



Allegados al senador Gustavo Petro le dijeron a este diario que la retractación sí salió al aire y que se envió a los abogados de Martínez Neira y que incluso se ofreció “sin tener que hacerlo”, publicar un mensaje en Twitter.



Y, anoche, Petro señaló en su cuenta de Twitter: “En el programa de María Jimena dije que Néstor Humberto Martínez no podía ser llamado delincuente, por una razón: el delincuente es el que delinque, es decir: el condenado por la justicia. Néstor Humberto no ha sido condenado. Luego me excedí en mi comentario que hice a Vicky”.



