El Consejo de Estado inadmitió una demanda de pérdida de investidura presentada en contra del senador y candidato presidencial Gustavo Petro Urrego por supuesto ausentismo al Congreso.



El alto tribunal le dio un plazo de diez días al demandante Joan Sebastián Moreno para hacer correcciones a la demanda, ya que le faltó acreditar su condición de ciudadano, así como poner datos de contacto de su parte y aportar una acreditación de la organización electoral sobre del demandado, entre otros asuntos formales.



Una vez corregida la demanda, el despacho del magistrado Alberto Montaña deberá verificar la información y definir si la admite o no. El recurso asegura que desde 2018, Petro se ausentó 17 veces a plenarias del Congreso, seis en una misma legislatura, sin que todas estén debidamente justificadas.



Por ejemplo, dice la demanda, el “28 de agosto de 2018, el señor Petro Urrego no asistió a la sesión plenaria programada para ese día, argumentando para ello, que padecía de una torticolis según se extrae de la excusa dada por el médico privado Jorge Barrios. La excusa no fue transcrita ni convalidada con la EPS Sanitas a la que pertenece el congresista demandado”.



Según el demandante para el 6 de noviembre de 2018 “el congresista demandado no asistió a la sesión plenaria de ese día, sin haber presentado excusa alguna” y no habría transcrito la excusa médica dada por su médico privado por otras sesiones a las que no asistió.

“La transcripción y validación de la excusa medica frente a la EPS no se hace única y exclusivamente frente al pago de la incapacidad que hace el Sistema Integral de Seguridad Social, sino también, como instancia de verificación y validación de un hecho que es capaz de generar una consecuencia jurídica de una experticia médica, y que, para el caso en concreto, es la inasistencia a un periodo de sesiones en el Senado de la Republica”, dice la demanda.



Según el demandante, “es costumbre que los congresistas acudan a consultorios de garaje para justificar sus inasistencias, y por ello, el empleo público debe tener una instancia más rigurosa para controlar a los servidores públicos que se valen de estas acciones para justificar sus faltas al empleo público”.



Para Moreno, de las seis faltas en la legislatura 2018-2019, ninguna contó con excusa transcrita y avalada por la EPS Sanitas.



“Es necesario que concurra el filtro de la EPS en lo que tiene que ver con su transcripción y validación, no solo para el reintegro del valor del diario, sino como ya se había dicho, como ente que es capaz de darle asidero científico y medico a una excusa dada por un médico informal”, asegura.



