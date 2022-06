La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no admitió para estudio una denuncia presentada en contra del candidato presidencial Gustavo Petro Urrego por presuntamente haber invitado a la ciudadanía a recibir dinero a cambio de votos en las elecciones al Congreso de marzo pasado.



La denuncia fue radicada contra Petro por “incitar a la compra de votos durante los comicios electorales”, por un comentario de la red social Twitter en el que Petro dice: “Por todas las redes que tengan disponibles pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan pero que voten por Petro y por el Pacto”.

Por el contrario, es el propio aforado quien en dos oportunidades durante la entrevista insta a la ciudadanía a no comercia su voto y a elegir libremente

Igualmente, se recibió otra denuncia por unos dichos de Petro dada el 11 de marzo de 2022 desde Valparaíso, Chile, a un medio de comunicación colombiano sobre la práctica corrupta de compra de votos: “si la compra de votos gana, le pido a toda la sociedad no vender el voto, pero si ese camino llegase a ocurrir, Colombia sigue igual (…) Es más si quieren coger el billetico de 50.000 cójanlo, pero voten por Petro”.



Al revisar los dichos de Petro, la Sala de Instrucción dijo que del análisis del senador sobre la práctica de compra de votos no se sigue que este estuviera invitando abiertamente a las personas a vender su voto.



“Por el contrario, es el propio aforado quien en dos oportunidades durante la entrevista insta a la ciudadanía a no comercia su voto y a elegir libremente”.

No es más que una expresión socarrona que, a pesar de generar indisposición en alguno de los receptores, se enmarca dentro de un uso de un lenguaje aceptado socialmente

Sobre la frase de recibir el “billetico de 50.000”, la Sala de Instrucción dijo que la afirmación “no puede ser entendida como una invitación a corromper a los electores”, reseñando que la misma fue hecha con un tono burlón e irónico que “denota que su significado no es literal, sino figurado”.



“Y, en segundo lugar, porque se trata de un juego de palabras que, en últimas, lo que quiere decir es que hay que hacerle trampa a quienes hacen propuestas ilícitas, o hacerles “conejo” a los corruptos en palabras del propio senador”, dijo la Corte.



“En ese sentido, de acuerdo con las reglas del habla corriente y de la comunicación cotidiana, lo dicho por el aforado, en el contexto en el que lo hizo, no es más que una expresión socarrona que, a pesar de generar indisposición en alguno de los receptores, se enmarca dentro de un uso de un lenguaje aceptado socialmente, cuya finalidad y valor comunicativo es invitar a los sectores a votar por Gustavo Petro Urrego”, agregó la Corte.