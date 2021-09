Corte Constitucional otorga personería jurídica a la Colombia Humana

Con votación 8-1, la Sala Plena de la Corte Constitucional otorgó personería jurídica al grupo significativo de ciudadanos constituido como Colombia Humana.



Con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo, la Sala ordenó al Consejo Nacional Electoral otorgar en diez días el reconocimiento solicitado por el líder de ese movimiento político, Gustavo Petro, teniendo como argumento principal el Estatuto de Oposición.



La Corte estudió una tutela que presentó Gustavo Petro en contra de varias decisiones del Consejo Nacional Electoral que negaron el pedido del movimiento político que se presentó formalmente meses después de los comicios presidenciales de 2018 en donde Petro y Ángela María Robledo, su fórmula vicepresidencial, obtuvieron el segundo lugar con más de 8 millones de votos.



Por virtud del Estatuto de Oposición, Petro y Robledo obtuvieron escaños en el Congreso y la respectiva credencial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Dicha entidad había negado el reconocimiento señalando que los requisitos implicaban haber participado en unas elecciones al Congreso y alcanzar el 3 por ciento del total de los votos en dichos comicios.



La Sala Plena, tras tres jornadas extensas de discusión, encontró que en los procedimientos se desconocieron las garantías de la oposición teniendo como base el artículo 112 de la Constitución dado que el Estatuto de Oposición permite la consolidación de una alternativa de poder mediante la incorporación del candidato derrotado a la bancada de su organización política en el Congreso, permitiendo, además, que “las personas que votaron por la opción derrotada también se encuentren representadas”.



En ese sentido, al obtener Petro la segunda votación en las elecciones presidenciales -en un proceso democrático y legítimo- y conseguir por esa vía una plaza en el Congreso, sí se le debía otorgar a la Colombia Humana la personería jurídica.

Los argumentos

Según la Sala Plena, el Estatuto de la Oposición representa un cambio normativo reciente en el que se reconoce el derecho al candidato que le siga en votos al Presidente y Vicepresidente de la República, de ocupar una curul en el Senado y la Cámara de Representantes respectivamente.



Bajo esos parámetros, la Corte constató que existe un vacío en el acceso a la personería jurídica, para aquellos casos en que candidatos que participan en las elecciones a la Presidencia inscritos por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales o agrupaciones políticas sin personería jurídica.



Lo anterior, porque "se les reconoce un escenario de representación en el Congreso pero no el conjunto de garantías y derechos consagrados en el artículo 112 de la Constitución y en la Ley Estatutaria 1909 de 2018, siempre que decidan constituirse en partidos o movimientos políticos y declararse en oposición al Gobierno"



Por ello, en una interpretación expansiva del principio democrático, la Corte dijo que las curules que se otorgan al perdedor en los comicios presidenciales son un "mandato representativo" que permite a esa fórmula derrotada integrarse a la bancada de su partido o movimiento político, si ella existiere; y participar en el ejercicio de la oposición política, de manera que consolide una alternativa de poder.



Es decir, "permite que las personas que votaron por la opción derrotada también se encuentren representadas".



"De esta manera, dichas curules pretenden garantizar un escenario de representación en el Congreso de las ideas políticas que, aunque derrotadas, recibieron un apoyo significativo de ciudadanos en ejercicio de su derecho a la participación política", dice el fallo.



"Dado que las curules en Senado y Cámara se otorgan en el marco de las garantías para el ejercicio de la oposición, el derecho al reconocimiento de la personería jurídica se encuentra condicionado a que la fórmula electoral hubiere obtenido la votación prevista en el artículo 108 de la Carta Política, al menos uno de los candidatos de la fórmula acepte la curul, se organicen como partido o movimiento político y adopten la

decisión de ejercer la oposición, en los términos del artículo 112 superior y del parágrafo del artículo 3° de la Ley 1475 de 2011".

En este caso, la Corte encontró probado que el senador Petro Urrego -segundo en las elecciones a la presidencia de la República en 2018- contó, naturalmente, con un respaldo ciudadano significativo que superó los 8 millones de votos.



"Lo cual, denota la importancia de que la agrupación política a la que pertenece el candidato derrotado cuente con personería jurídica, pues, sin duda, sus programas de gobierno representan un contenido ideológico y programático que fue objeto de ese significativo apoyo ciudadano, reflejado en la adopción de los estatutos del movimiento

político", dice el fallo.



"En tal sentido, se hace imperativo que, en el marco de un Estado pluralista, el segundo en votación a las elecciones presidenciales a quien naturalmente corresponde ejercer oposición, acceda a las garantías y derechos derivados de la misma, incluyendo aquellas propias de la Ley Estatutaria 1909 de 2018", agrega la decisión.



La Sala Plena consideró "que garantizar, en estas condiciones, el ejercicio del derecho fundamental a la oposición política es la interpretación que más se ajusta a la finalidad de consolidar nuevas fuerzas políticas en el escenario electoral, y que garantiza en la práctica la garantía del derecho fundamental a la oposición política a quien naturalmente corresponde ejercerlo".

Alejandro Linares Cantillo, ponente de la decisión. Foto: Corte Constitucional

Colombia Humana deberá escindirse de la UP

Con esta decisión, un nuevo partido político nacerá en Colombia. Eso sí, como en 2019 Colombia Humana pasó a formar parte del Partido Político UP, que sí tenía personería jurídica, Colombia Humana ahora deberá escindirse para surgir por su propia cuenta como partido político.



La Sala Plena dijo que dichos movimientos políticos deberán acordar los términos y condiciones de su separación y/o escisión, incluida la regulación de uso del nombre o signo distintivo para las elecciones de 2022, "previendo mecanismos que permitan

evitar la confusión del electorado".



"Igualmente, el CNE deberá verificar que no se otorguen duplicidad de garantías al mismo partido político, teniendo en cuenta la existencia a la fecha del partido político Colombia Humana – Unión Patriótica", dice el fallo.



Además, la Corte aceptó solo de forma excepcional y transitoria que para el caso de las elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado de la República de marzo de 2022, el CNE pueda "inscribir temporalmente los nombres y símbolos originales de Colombia Humana".

Exhorto al Congreso

La decisión, además, exhorta al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que implementen los compromisos en materia de promoción del pluralismo político previstos en el punto 2.3.1. del Acuerdo de Paz, en particular de las medidas acordadas para promover el acceso al sistema político y para promover la igualdad de condiciones en la competencia política.

​

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez aclaró su voto para decir que la formula creada por el Estatuto de Oposición, de otorgar dos plazas en el Congreso al segundo de las elecciones presidenciales, implica que la elección para la Casa a la Nariño tiene de manera indirecta una elección al Senado y a la Cámara de Representantes.



Además, en su criterio la tutela procedía pero como mecanismo transitorio para precaver un perjuicio irremediable, pero era claro que Petro podía demandar la nulidad de la decisión administrativa del CNE ante el Consejo de Estado.



Para Ibáñez es claro que la decisión tomada "demuestra que el líder de la Colombia Humana (Gustavo Petro) ha tenido siempre el respeto y la garantía plena de los derechos fundamentales, con sujeción al orden constitucional y al Estado de Derecho, incluido los Tratados Internacionales de los cuales es signataria la República de Colombia, vigente antes y después de 1991 y lo cual le ha permitido participar siempre activamente en la vida política y ser elegido miembro del Congreso de la República y servidor público".



Tras conocerse la decisión, el senador Armando Benedetti que ahora acompaña políticamente a Gustavo Petro, indicó: "la gente cree que una democracia es aquella donde las mayorías se imponen. Ese es un concepto para tontos. La democracia significa que tú les des garantías a las minorías para que algún día sean mayorías dentro del rigor de la ley y la Constitución".



"Era improbable, era poco probable creer que una democracia no le brindaba un partido político a la segunda fuerza de las últimas elecciones presidenciales, sacó ocho millones y medio de votos y el Congreso, estúpidamente, ya se había negado a darle esa personería jurídica. Como siempre, son los jueces los que corrigen las estupideces del Congreso”, dijo Benedetti.



El salvamento parcial de voto del magistrado Lizarazo

El magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo salvó parcialmente el voto en esta decisión al estimar que lo que procedía en este caso era una acción de nulidad y restablecimiento de derecho en contra de la decisión del CNE que negó la personería jurídica y no una tutela.



Además, indicó que el fallo se basa en una confusión sobre la naturaleza y alcance de una regla de asignación de curules, como la prevista en el artículo 112 de la Constitución, y las reglas del sistema de partidos -que establecen requisitos para la obtención de personería jurídica-.



"La asignación de las curules en Senado y Cámara previstas en el artículo 112 garantiza un escenario en el Congreso para la representación de las ideas y programas de quienes perdieron la elección presidencial, función que no se impide por el hecho de que tales congresistas no pertenezcan a un partido o movimiento político con personería jurídica", indicó.



Según el magistrado Lizarazo, la decisión mayoritaria "confunde el derecho a la oposición con las garantías que la Constitución reconoce a los partidos y movimientos con personería jurídica que se declaran en oposición al Gobierno".



El magistrado dijo que comparte con la mayoría que el reconocimiento de personería

jurídica fortalecería la capacidad de dichos Congresistas para ejercer la oposición y para constituirse en alternativa de gobierno, pero dijo "que esa es una decisión del Congreso, órgano competente para definir las reglas de juego del sistema democrático mediante la más amplia deliberación y la aprobación de mayorías calificadas, competencia que también invadió la Corte al adoptar la presente decisión".



El magistrado apoyó la decisión de exhortar al Gobierno y al Congreso a implementar los compromisos en materia de promoción del pluralismo político previstos en el punto 2.3.1. del Acuerdo Final.

El contexto del caso

La tutela había sido negada el 29 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el 14 de marzo de siguiente por el Consejo de Estado, en decisiones que enfatizaron en que no era posible asimilar la participación en los comicios al Congreso con los de la Presidencia, que es el requisito que contempla la ley.

​

Y que, Colombia Humana no había participado en elecciones semejantes (solo en presidenciales), dado que solo apareció su logo en las candidaturas inscritas por la lista de la decencia, una coalición del Partido Alianza Social Independiente, ASI, el Partido Unión Patriótica, UP y el Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS.



Antes de presentar esa tutela, que fue objeto de estudio por la Corte Constitucional, Gustavo Petro había pedido el reconocimiento de la Colombia Humana al CNE luego que esta se la negara una primera vez, tras la participación en 2018 en las elecciones presidenciales en las que obtuvo el segundo lugar.



En diciembre de 2018, el CNE volvió a negar el reconocimiento dado que Colombia Humana no participó en los comicios al Congreso sino que solo apareció su logo en las candidaturas inscritas por la lista de la decencia. Además, dijo que si bien Petro superó el 3 por ciento del voto total en las elecciones presidenciales, la norma contempla para el reconocimiento que se trate de comicios al Congreso.

