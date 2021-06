Corte archiva indagación a Gustavo Petro por video recibiendo dinero

Un video de 14 minutos en el cual se ve al senador Gustavo Petro Urrego recibiendo una millonaria suma de dinero de parte de su excolaborador Juan Carlos Montes, y que fue revelado en noviembre de 2018, originó un fuerte debate político y judicial que este viernes llegó a su fin. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema archivó la indagación que le adelantaba al congresista.



La decisión la tomó la Sala, con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda, al señalar que no hubo conducta delictiva alguna y que los hechos ya prescribieron pues se trata de un video grabado en octubre de 2005.



En un comunicado, la Sala de Instrucción señaló que prescribió "la acción penal por los eventuales delitos contra los mecanismos de participación democrática, lavado de activos, cohecho, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir".



"Del análisis de las pruebas recaudadas en la investigación previa, la Sala también estableció que, de no haberse producido la prescripción, al senador Petro tampoco se le puede atribuir alguna conducta que constituya delito, por los hechos revelados en la grabación audiovisual y los que rodearon ese episodio", dijo la Corte.



En el comunicado, el alto tribunal informó que la Sala de Instrucción concluyó "que el dinero recibido en efectivo por el congresista tuvo origen lícito".



El video fue revelado por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia en medio de un debate que se le adelantaba en el Congreso al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez y las pesquisas judiciales iniciaron casi de inmediato tanto en la Fiscalía, como en la Corte Suprema.



Petro dijo desde el comienzo que el video era de 2005 y que Montes le está entregando $20 millones y que se trató de un préstamo personal que le hizo el arquitecto Simón Vélez.



La Corte Suprema escuchó al abogado Abelardo de la Espriella el 22 de enero de 2019 quien dijo públicamente que el dinero provenía del narcotraficante Daniel ‘El Loco’ Barrera, quien desde una cárcel e los Estados Unidos dijo que nunca ha tenido contacto con Petro y que no le entrego dinero o financiación alguna a su campaña.



Ese mismo día Petro le dijo a la Corte Suprema que la grabación se hizo el 6 de octubre de 2005 y no en 2009 como aseguraba De la Espriella e indicó que "no hay ningún hecho que estipule que se cometió un ilícito alrededor de ese video". Además, calificó como “un delito” que el video haya salido de las manos de Montes y terminado en las de Paloma Valencia.



Petro aseguró igualmente que no conoció a ‘El Loco’ Barrera y que no ha conocido a mafioso alguno. "Nunca he tenido ningún trato con él", señaló en esa oportunidad. Ahora, la Sala de Instrucción ratificó que los hechos registrados en el video ocurrieron el 7 de octubre del 2005, cuando Petro aspiraba al Senado y no en el 2009, época de su candidatura a la Presidencia.



Así mismo, la providencia de la Sala de Instrucción descartó que la millonaria suma de dinero tuviera origen en el narcotráfico. En este caso, salvó el voto el magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos.



En febrero pasado, el Consejo Nacional Electoral archivó la investigación que había abierto en contra del senador.



Esa decisión se tomó, no por investigar de fondo los hechos, sino al estimar que ya había operado la caducidad administrativa pues se trata de hechos ocurridos entre 2005 y 2006 y el plazo para poder pronunciarse en este caso se venció tres años después.

