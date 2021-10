Ratifican fallo que mantuvo la investidura de Gustavo Petro

El Consejo de Estado ratificó en segunda instancia la decisión que el 6 de febrero pasado tomó una Sala de Decisión, que negó las pretensiones de una demanda que pedía que se declarara la pérdida de investidura o ‘muerte política’ del senador Gustavo Petro Urrego.



El alto tribunal estudió la apelación presentada por José Manuel Abuchaibe, quien demandó la investidura de Petro por supuestamente haber llamado a la “desobediencia civil” en julio de 2020 a través de una columna en la cual habló de la presunta financiación ilegal que habría hecho el ganadero y señalado narcotraficante José 'Ñeñe' Hernández a la campaña presidencial de Iván Duque.



En su columna, el senador dijo que Iván Duque ganó con fraude y que por ello desconocía su legitimidad como Presidente, así mismo, llamó a la ciudadanía a "desobedecer" a Duque e incluso dejar de pagar los servicios públicos.



En febrero pasado, la Sala Especial de Decisión No. 23 del alto tribunal desestimó los argumentos de la demanda al indicar que Petro no incurrió en ninguna violación del régimen de incompatibilidades, por lo que no había lugar a decretar la pérdida de investidura.



También dijo que las conductas reprochadas a Petro hacen parte de la dignidad del cargo, entre otros. Abuchaibe apeló la determinación al indicar que, en su criterio, un senador no puede pedir a los ciudadanos que se abstengan de pagar los servicios públicos y llamar a la desobediencia civil.



Con ponencia del magistrado Cesar Palomino Cortés, el Consejo de Estado ratificó la decisión de primera instancia. El fallo está para firmas y el documento en este momento no es público.



En este expediente, la Procuraduría había pedido al alto tribunal negar las pretensiones de la demanda al indicar que “las manifestaciones del demandado (Gustavo Petro), en diferentes medios de comunicación, no se enmarcan dentro de la causal señalada por el demandante. Es decir, no tienen la entidad suficiente para tipificar la causal de desinvestidura alegada”.



“Si bien, dichas acciones pueden constituir conductas reprochables por el Código de Ética o Disciplinario previsto en la Ley 1828 de 2017, este resulta ser un trámite ajeno a la acción incoada y supera la competencia del juez de pérdida de investidura. Concluir lo contrario sería desconocer el principio de legalidad o taxatividad, garantías del trámite que nos ocupa, al tratarse del ejercicio del derecho sancionatorio punitivo del Estado”, indicó la Procuraduría en el proceso.



