Llamado a la 'desobediencia civil' llevó a Petro ante el C. de Estado

Este lunes el Consejo de Estado realizó una audiencia dentro de un proceso de pérdida de investidura contra el senador Gustavo Petro, quien fue demandado por supuestamente haber incurrido en supuestas faltas al llamar a la "desobediencia civil" a través de una publicación.



Petro llegó al Senado por el estatuto de la oposición, que le da un escaño al segundo candidato más votado en las elecciones presidenciales. En la demanda de pérdida de investidura se enfrenta, de ser hallado responsable de violar las normas, a que se declare que no puede volver a ocupar cargos públicos de elección popular en su vida, por lo que a este proceso se le conoce como una "muerte política".

(En contexto: Petro revive tuit de Duque para reivindicar la 'resistencia civil')

Esas manifestaciones de "desobediencia civil" las hizo Petro en julio pasado, en una columna de opinión virtual en la que habló de la supuesta financiación ilegal que habría hecho el ganadero y señalado narcotraficante José 'Ñeñe' Hernández a la campaña presidencial de Iván Duque.



En su columna, Petro dijo que Duque ganó con fraude y dijo que desconocía su legitimidad como Presidente, así mismo llamó a la ciudadanía a "desobedecer" a Duque e incluso dejar de pagar los servicios públicos.



En la audiencia de este lunes, que desarrolló la Sección Quinta, los demandantes ratificaron las razones por las que creen que Petro defraudó a sus electores.



José Manuel Abuchaibe, el demandante, señaló que a raíz de sus comentarios "incendiarios", Petro faltó a la Constitución y violó el régimen de incompatibilidades para ser congresista.



Así mismo, criticó que presuntamente durante su campaña presidencial Petro pidió a funcionarios públicos o a particulares que desarrollaban funciones públicas que financiaran su campaña.

(Lea también: La demanda que podría tumbar a tres ministros del gobierno Duque)

A su turno, la procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, Dayris Yolima Carrillo, manifestó a los magistrados de la Sección Quinta que la Procuraduría se oponía a las pretensiones de la demanda pues no se configuraban las razones jurídicas y legales para que al hoy senador se le despoje de su investidura.



Carrillo comentó que aunque los demandantes aducen que las manifestaciones desobligantes de Petro violan las condiciones para ser congresista, esto no es así pues ni hubo una inhabilidad para ser elegido, ni un incompatibilidad para desempeñar sus funciones, ni un conflicto de interés.



"Plantean los demandantes que las manifestaciones de Petro son irrespetuosas y no acordes con la investidura y es causal por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades; pero considera esta delegada que las manifestaciones podrían ser materia de estudio en escenario distinto al judicial, por la eventual violación a estatuto del Congresista" y añadió que, en todo caso, el Legislador no consagró en ese estatuto esto como algo grave que apunte a la perdida de investidura.



Y sobre el tema de la financiación a su campaña, la procuradora manifestó que no está probado que Petro fuera un funcionario público al momento de su campaña, ni actuara como un particular con funciones públicas, por lo cual esto no aplicaría.

(Le recomendamos: Suspenden megapensión de exmagistrado mientras resuelven si sí le toca)

Por último fue el turno de Petro, quien manifestó al Consejo de Estado que no están dadas las condiciones para que prospere la demanda. Esto porque, en primer lugar, sobre la financiación de su campaña "yo no era funcionario público así que no incentivé a ningún funcionario a que financiara la campaña".



Y sobre su llamado a la desobediencia civil, el senador defendió que la emancipación ciudadana sin violencia es un derecho. "La desobediencia civil es un derecho, no un acto insurgente ni indigno. Es no violento y tiene un objetivo que es la democracia participativa, que la ciudadanía como dueña del poder público pueda hacer cambiar normas", expresó.

La desobediencia civil es un derecho, no un acto insurgente ni indigno. Es no violento y tiene un objetivo que es la democracia participativa FACEBOOK

TWITTER

"Ni por el lado de financiación ni por el lado de mi análisis de la desobediencia civil he causado algún tipo de conducta indigna; sino más bien la consecuencia misma de ser un senador de la oposición y no coincidir con la forma de elección de Duque, ni con su política pública, es que tengo el derecho a oponerme a ella", concluyó Petro.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com