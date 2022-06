El Consejo de Estado admitió para estudio una demanda de pérdida de investidura presentada en contra del senador y presidente electo Gustavo Petro Urrego por supuesto ausentismo al Congreso.



Aunque inicialmente la demanda no había sido admitida por temas de forma, el recurso fue corregido por Joan Sebastián Moreno a tiempo y por eso ahora el caso será estudiado.



¿El caso pasa a la Comisión de Acusaciones?

Ahora, dado que Petro fue electo presidente, ¿qué pasa con el caso? Aunque en temas penales los procesos que pueda tener un mandatario electo sí pasan a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, esto no sucede con casos administrativos.



Así lo explicó el exconsejero de Estado Marco Antonio Velilla a este diario. El jurista dijo que por la naturaleza de ese tipo de procesos de pérdida de investidura el juez natural es el Consejo de Estado independientemente al fuero que adquirió Petro.



“Cuando una persona es elegida en el Congreso y en medio del proceso de pérdida de investidura termina su periodo en el legislativo, el proceso continua en el Consejo de Estado hasta una decisión de fondo y no pasa a ninguna otra instancia”, dijo Velilla.



Indicó que en todo caso cualquier decisión del alto tribunal no tendría ninguna consecuencia en la situación de Petro como presidente electo o tras su posesión.

Lo que dice la demanda

El recurso asegura que desde 2018, Petro se ausentó 17 veces a plenarias del Congreso, seis en una misma legislatura, sin que todas estén debidamente justificadas.



Por ejemplo, dice la demanda, el “28 de agosto de 2018, el señor Petro Urrego no asistió a la sesión plenaria programada para ese día, argumentando para ello, que padecía de una torticolis según se extrae de la excusa dada por el médico privado Jorge Barrios. La excusa no fue transcrita ni convalidada con la EPS Sanitas a la que pertenece el congresista demandado”.



Según el demandante, para el 6 de noviembre de 2018 “el congresista demandado no asistió a la sesión plenaria de ese día, sin haber presentado excusa alguna”, y no habría transcrito la excusa médica dada por su médico privado por otras sesiones a las que no asistió.



“La transcripción y validación de la excusa medica frente a la EPS no se hace única y exclusivamente frente al pago de la incapacidad que hace el Sistema Integral de Seguridad Social, sino también, como instancia de verificación y validación de un hecho que es capaz de generar una consecuencia jurídica de una experticia médica, y que, para el caso en concreto, es la inasistencia a un periodo de sesiones en el Senado de la República”, dice la demanda.



"Es costumbre que los congresistas acudan a consultorios de garaje para justificar sus inasistencias, y por ello, el empleo público debe tener una instancia más rigurosa para controlar a los servidores públicos que se valen de estas acciones para justificar sus faltas al empleo público”, dice la demanda.



Para Moreno, de las seis faltas en la legislatura 2018-2019, ninguna contó con excusa transcrita y avalada por la EPS Sanitas.



“Es necesario que concurra el filtro de la EPS en lo que tiene que ver con su transcripción y validación, no solo para el reintegro del valor del diario, sino como ya se había dicho, como ente que es capaz de darle asidero científico y médico a una excusa dada por un médico informal”, asegura.



Ahora, el caso está en manos del magistrado Alberto Montaña.

