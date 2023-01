El abogado y exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, condenado por el escándalo de corrupción conocido como el ‘cartel de la toga’, quedó en libertad tras purgar la pena de 4 años, 10 meses y 15 meses de prisión que la Corte Suprema de Justicia le impuso.



(Lea: Cartel de la toga: ¿por qué ordenaron la libertad de Gustavo Moreno?)



En entrevista con W Fin de Semana y en libertad, Moreno Rivera reconoció que haber incurrido en actos de corrupción lo llevaron a perderlo todo.



“Perdí mi hogar, mi patrimonio, perdí el prestigio que tenía en su momento de un abogado, de un académico. Lo más difícil, además de perder la libertad, es el sufrimiento que uno le ocasiona a las personas que de verdad lo quieren”, dijo.

El exfiscal Moreno dijo que estar preso en Colombia, donde las prisiones “no están en la línea con la dignidad humana”, es difícil, al igual que estarlo en Estados Unidos.



“Hay grupos que mandan y uno tiene que aprender a vivir en esas reglas. Además, el racismo que uno padece no tiene precedentes”, apuntó al indicar que cuando empezó el covid hubo momentos difíciles de convivencia en la reclusión.



(Lea: Cartel de la toga: razones de la Corte para ordenar captura de Leonidas Bustos)



El abogado dijo que la corrupción en Colombia no empezó con él y no terminó con él. “La corrupción en Colombia es sistemática y fui instrumentalizado”, dijo al tiempo que reconoció su responsabilidad por los delitos que cometió.

“Desafortunadamente me jugó en contra la inexperiencia y la juventud, dejarme seducir por el dulce del poder y del dinero. Fue tener malos referentes, nadie me puso una pistola en la cabeza, pero arriesgué todo, cuando uno llega a una facultad de derecho, no llega pensando en convertirse en un criminal”, aseguró.



“Mis maestros, no todos, los que están involucrados en este escándalo me mostraron ese camino y yo quise, con las devastadoras consecuencias que he tenido. Llevo más de cinco años sin ver a mi hija. Vivir todo esto fue porque tuve malos referentes. Asumo mis culpas”, apuntó.



(Lea: Nilton Córdoba habló con Gustavo Moreno por 'cupitos' en la Fiscalía)



El abogado insistió en que fue "instrumentalizado. Uno es una ficha de quitar y de poner. No soy el primero ni el último. Hay más manzanas podridas".



Moreno dijo que ahora busca una segunda oportunidad y que incursionará en el periodismo en un portal y anunció su apoyo a la propuesta de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro Urrego.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia