Gustavo Malo seguirá preso, Corte Suprema le negó libertad

Tras estudiar una apelación presentada por el exmagistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo Fernández, la Sala Penal de ese alto tribunal confirmó la decisión con la que el 18 de diciembre de 2020 la Sala Especial de Primera Instancia le negó la libertad por vencimiento de términos.



Malo, en consecuencia, seguirá enfrentando su proceso desde prisión. El extogado es procesado por concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización indebida de asuntos sometidos a reserva. Esto por su presunta participación en el escándalo de corrupción judicial conocido como el 'cartel de la toga'.

(Lea también: Suspenden juicio de Gustavo Malo tras recusación a magistrados)

La defensa del exmagistrado criticaba que en agosto de 2020 la Corte Suprema hubiera considerado que hubo 148 días de maniobras dilatorias atribuidas a la defensa, días que luego influyeron en la no concesión de la libertad por vencimiento de términos. Para el abogado se asumió un tiempo mayor al señalado en primera instancia.



Al respecto, la Sala Penal consideró que no le asistía razón al abogado pues tanto en primera como en segunda instancia siempre se concluyó que no era viable la libertad por vencimiento de términos al no verificarse el plazo dispuesto en la norma.



También señaló el alto tribunal: "No resulta proporcionado ni razonable que la defensa inunde la actuación de peticiones notoriamente inconducentes, para luego sacar ventaja y provecho del término que empleó la judicatura en su resolución. Toda conducta enmarcada en esta lógica constituye, sin duda, tácticas dilatorias".

(Le recomendamos: Fiscalía pedirá que se aumente condena a exmagistrado Ricaurte)

Para la sala está demostrado que "la defensa ha venido dilatando la actuación, en particular, con las peticiones y recursos por medio de las cuales pretende ampliar el debate probatorio a través del decreto de pruebas sobrevinientes", esto ha impedido que la Sala de Primera Instancia termine con los alegatos de conclusión, que cierran el juicio. De hecho, para el 10 de marzo estaban citados los alegatos de conclusión pero Malo recusó a los magistrados, con lo cual logró aplazar el cierre de su juicio.



Por ello confirmó la decisión de negar la libertad por vencimiento de términos considerando que las demoras que han llevado a que no se haya terminado aún el juicio han sido por maniobras del exmagistrado.



(No deje de leer: En huevos, narcos camuflan marihuana 'creepy'. Incautan dos toneladas)



"La defensa debe asumir las consecuencias procesales que conllevaron las peticiones abiertamente improcedentes, y con ello, el tiempo que demandó no solo la resolución del asunto específico, sino las demás actividades como el registro y discusión del proyecto, la notificación y traslados a los sujetos procesales, los términos de ejecutoria, y el traslado y remisión del expediente entre las diferentes Salas de la Corporación", concluye la decisión.



JUSTICIA

También le recomendamos:

-Contraloría pide a Supersalud datos de irregularidades en vacunación



-Imputan cargos a director del Instituto de Gestión de Riesgo de Bogotá



-Policía rescató 36 serpientes boa y cinco lagartos en Medellín