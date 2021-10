Procuraduría pide mantener investidura de Bolívar por apoyo a primera línea

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Sección Quinta del Consejo de Estado que desestime las pretensiones de una demanda que pide la pérdida de investidura o 'muerte política' del senador Gustavo Bolívar por el apoyo que ha realizado a la 'primera línea'.



El alto tribunal estima una demanda presentada por Joan Sebastián Moreno Hernández, quien cuestiona el apoyo que en Twitter hizo Bolívar a una 'vaca' que inició la Fundación Manos Limpias para dotar de cascos, viseras, escudos y múltiples elementos a la 'primera línea' en Bogotá, Cali y Medellín durante el paro nacional.



La demanda asegura que la 'primera línea' es un movimiento político y que, por tanto, Bolívar no podía hacerle una contribución financiera porque así lo prohíbe la Constitución a quienes desempeñan funciones públicas.



En audiencia realizada este martes, el delegado de la Procuraduría, Carlos José Holguín, dijo que la 'primera línea' no es un movimiento político ni una organización política así avalada, por lo que Bolívar no incurrió en la causal de pérdida de investidura que alegó el demandante.



"La verdad es que, en concepto del Ministerio Público, para el momento de los hechos, no es posible tener una certeza de que se trate de un movimiento político", dijo el delegado de la Procuraduría.



"No creemos que se pueda equiparar el movimiento social con el movimiento político como indica el demandante", señaló Holguín al indicar que, ante ello, no hay razón para decretar la pérdida de investidura de Bolívar.



Además, dijo la Procuraduría, si no se trata de un movimiento político, las personas que recibieron dichos recursos no son integrantes de un partido, ni destinaron los recursos a actividades políticas o de campaña.



