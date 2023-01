La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó al exsenador Gustavo Bolívar para que ratifique y amplíe los señalamientos que hizo asegurando tener información de una supuesta red de explotación sexual en el Congreso.



La citación la realizó el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda.



La diligencia se iba a realizar esta semana pero debido a que Bolívar no se encuentra en el país, será reprogramada y está pendiente definir la fecha.



Bolívar hizo las afirmación en una entrevista en la revista Semana en la que habló sobre una supuesta trata de personas en el Congreso.



"Eso existe. Se va identificando. Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas", dijo el exsenador.



Bolívar no presentó pruebas ni reveló nombres de los supuestos responsables y aseguró que sus afirmaciones las hacía con base en cuatro denuncias que las presuntas víctimas le habrían hecho en su oficina



"Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo. Yo le dije: 'claro, las escucho'", añadió.

Bolívar ha respondido en redes sociales a críticas por no haber dado nombres ni acudir a la Fiscalía.



"Me acusan de no haber llevado esto a la Fiscalía. No lo hice porque las víctimas no me autorizaron a dar sus nombres. Sin testigos muy difícil. Quedo como calumniador. Nadie puede imponer a las víctimas los tiempos para denunciar".



"Ellas me pidieron reserva absoluta por la gravedad de los hechos y el riesgo que corren ante sus victimarios que detentan el poder. Ante la imposibilidad de entregar los nombres de las mujeres que vivieron estas violencias he tenido que aplazar en el tiempo mi deber de llevar este caso ante la justicia", señaló.



"Sobre todo por mi compromiso con ellas que no tienen las garantías ante el poder que ostentan los agresores", escribió.



