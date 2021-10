Consejo de Estado mantuvo la investidura del senador Gustavo Bolívar

El Consejo de Estado denegó las pretensiones de una demanda que pedía la pérdida de investidura o 'muerte política' del senador Gustavo Bolívar por el apoyo que ha realizado a la 'primera línea'.



Con ponencia del magistrado Carlos Moreno, el alto tribunal tomó la decisión en primera instancia al estimar que no se configuraban los elementos para ello. El documento definitivo se encuentra en firmas.



El alto tribunal estudió una demanda presentada por Joan Sebastián Moreno Hernández, quien cuestionaba el apoyo que hizo Bolívar a una colecta o 'vaca' que inició la Fundación Manos Limpias para dotar de cascos, viseras, escudos y múltiples elementos a la 'primera línea' en Bogotá, Cali y Medellín durante el paro nacional.



La demanda aseguraba que la 'primera línea' es un movimiento político y que, por tanto, Bolívar no podía hacerle una contribución financiera porque así lo prohíbe la Constitución a quienes desempeñan funciones públicas.



“El senador Bolívar Moreno indujo a otros a financiar el movimiento de la ‘primera línea’, queda claro que incurrió en la prohibición constitucional de que trata el artículo 110 de la Constitución", decía la demanda.

En el proceso, la Procuraduría había pedido desestimar la demanda al estimar que la 'primera línea' no es un movimiento político ni una organización política así avalada, por lo que Bolívar no incurrió en la causal de pérdida de investidura que alegó el demandante.



"La verdad es que, en concepto del Ministerio Público, para el momento de los hechos, no es posible tener una certeza de que se trate de un movimiento político", dijo el delegado de la Procuraduría.



"No creemos que se pueda equiparar el movimiento social con el movimiento político como indica el demandante", señaló Holguín al indicar que, ante ello, no hay razón para decretar la pérdida de investidura de Bolívar.



Por estos mismos hechos, Bolívar enfrenta una investigación ante el mismo Ministerio Público y una indagación penal en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que está en manos del magistrado Francisco Farfán.



