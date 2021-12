El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda que pedía decretar la pérdida de investidura del senador Gustavo Bolívar, por supuestamente haber incurrido en un conflicto de interés al participar en el trámite de la reforma tributaria de 2019.



Lo anterior, decía la demanda en esa reforma se crearon mecanismos de alivio a los deudores del sistema tributario, cambiario y aduanero que, supuestamente le favorecían.



La demanda decía que gracias a esta modificación legislativa, Bolívar pudo acogerse a un acuerdo para la terminación de procesos administrativos a cargo de la Dian para para ponerse al día en sus obligaciones sin tener que pagar intereses.



El Consejo de Estado aseguró que no está demostrado que Bolívar hubiera incurrido en la causal de conflicto de intereses y señaló que no se probó que, con su participación en la aprobación del proyecto de ley, este hubiera perseguido algún beneficio para sí o sus familiares.



Según el alto tribunal, no se evidenció que existieran procesos administrativos tributarios, cambiarios o aduaneros que involucraran a alguna de las personas señaladas, mucho menos una en la se les hubiere dictado pliego de cargos o sanciones.



Por estas razones, el Consejo de Estado negó la solicitud de pérdida de investidura en un fallo que, además, señaló que Bolívar sí se declaró impedido para participar de este debate, pero que este fue negado por la Comisión Tercera y la Plenaria del Senado.



"Tampoco puede desconocerse que, luego de habérsele negado el impedimento, el legislador presentó una proposición conjunta para su archivo, por considerarlo inconveniente para las finanzas de la Nación y, en todo caso, votó negativamente el proyecto", dijo el Consejo de Estado en un comunicado.

