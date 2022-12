El 5 de mayo de 2003, el Ejército lanzó la operación ‘Monasterio’ con el fin de rescatar al gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria Correa y su asesor de paz Gilberto Echeverri, que habían sido secuestrados el 21 de abril de 2002, así como a un grupo de soldados que permanecían secuestrados juntos en Urrao por el frente 34 de las entonces Farc.



(Lea: Dura condena a la Nación por asesinato en rescate de Guillermo Gaviria)



El saldo no pudo ser peor: tras sentir la presencia de los helicópteros y las tropas, Aicardo de Jesús Agudelo, alias El Paisa, dio la orden de fusilar a los secuestrados. Nueve murieron y dos salieron con vida.



(Lea: Demanda busca que militares con investigaciones puedan ser ascendidos)

Casi 20 años después, el Consejo de Estado no solo condenó a la Nación por el hecho, haciendo fuertes críticas al operativo al punto de decir que importó más mostrar un resultado que la vida de los secuestrados, sino que además el expediente fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



En efecto, en fallo revelado en primicia por EL TIEMPO, el alto tribunal responsabilizó al Ministerio de Defensa y al Ejército por los daños ocasionados a la familia de Gaviria, del soldado Yercenio Navarrete y del suboficial José Peña Guarnizo, secuestrados estos dos últimos el 15 de agosto de 1998 y el 12 de diciembre de 1999, respectivamente.



(Lea: Consejo de Estado deja viva extradición del hermano de Piedad Córdoba)



Así lo hizo al estudiar, en segunda instancia, demandas acumuladas, presentadas por los familiares de las tres víctimas y al decretar que la causa determinante de las muertes fue la mala planeación del operativo, dado que el Ejército conocía de los riesgos y los “dejó deliberadamente al azar, con lo cual, se expuso a las víctimas al riesgo de un daño que no estaban en la obligación jurídica de soportar”.

Las familias de otros uniformados igualmente asesinados en el rescate manifestaron su molestia en atención a que las demandas que presentaron a la justicia, en sus casos, no fueron concedidas. FACEBOOK

TWITTER

EL TIEMPO conoció que el Consejo de Estado dictó otra sentencia en favor de la familia del militar José Peña Guarnizo que fue emitida unos días antes que la sentencia ya mencionada y que se refiere exclusivamente a su caso que también dice que la muerte del militar es imputable al Ejército “porque fue una respuesta directa a la operación de rescate”.



No obstante, tras conocerse estas decisiones, las familias de otros uniformados igualmente asesinados en el rescate manifestaron su molestia en atención a que las demandas que presentaron a la justicia, en sus casos, no fueron concedidas.



(Lea: Alberto Carrasquilla pidió aclarar fallo que lo sacó del Banco de la República)



Así se lo dijo a EL TIEMPO el abogado Javier Villegas Posada quien representa a las familias del sargento primero Héctor Lucuara Segura y del cabo primero Óscar Ernesto Cote Cote del Ejército Nacional.



Villegas explicó que si bien en primera instancia, un juzgado administrativo de Medellín había condenado a la Nación, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó esa decisión el 9 de marzo de 2012 al considerar que no había elementos para decir que hubo responsabilidad de la Nación, dado que el “operativo fue planeado y ejecutado por expertos”, entre otros.

La defensa, que presentó una tutela contra ese fallo, asegura que la decisión del tribunal es “caprichosa, arbitraria e injusta”.



En ese sentido, presentó en 2016 una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se encuentra todavía en fase de admisión en el organismo internacional que busca que se declare que el Estado colombiano vulneró los derechos a la vida, a la integridad personal y a la protección judicial, a las garantías judiciales consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos y, por tanto, se ordene la reparación de estas familias.



(Lea: Corte deja en firme la expulsión que El Nogal le impuso al creador de 'Matarife')



El abogado Villegas aseguró a EL TIEMPO que las familias de estos dos uniformados han “carecido de las garantías necesarias para que haya justicia” y anunció que se presentará una nueva denuncia ante la CIDH “por violación grave al derecho a la igualad y de justicia que asisten a los familiares de víctimas ya que la sentencia (que condena al Estado por el caso de Gaviria Correa) pone de presente la violación grave al derecho a la igualdad y la carencia de justicia ya que no ha habido sanciones pertinentes a los autores de estos secuestros”.

justicia@eltiempo.com

@AlejaBonilla

Lea más noticias de Justicia