A inicios de mayo, la Corte Constitucional tumbó el aval a la pesca deportiva al concluir que esta actividad, pensada con fines recreativos, vulnera el principio de precaución y la prohibición de maltrato animal, por lo que ordenó excluirla del ordenamiento jurídico con efectos en un año.



En entrevista con EL TIEMPO, el presidente de la Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca (Pispesca), Andrés Reyes Rivera, dijo que la decisión tiene efectos nocivos para miles de familias y puede incentivar la pesca intensiva en los ríos.



Andrés Reyes Rivera, presidente de Pispesca. Foto: Archivo particular

¿Qué opinión le merece la decisión?

Conocemos hasta ahora solo el comunicado, no el contenido completo, pero puedo decir que la Corte no tuvo en cuenta aspectos muy importantes, como la parte social y ambiental. La primera, porque en donde se practica la pesca deportiva, miles de comunidades indígenas y afrodescendientes dependen de esa economía; y en la ambiental, porque se basan en el sentir del pez, pero argumentan que no tienen sustento científico de ello. Y desconocen el beneficio de la pesca deportiva para los ecosistemas.

¿A qué beneficio se refiere?

En la pesca deportiva se devuelven los peces al agua. Al hacerlo, los ecosistemas se mantienen sanos y los peces se mantienen allí. Llevamos años trabajando con las comunidades, haciendo jornadas de limpieza en ríos, educando a la gente para que no contamine, para que respete tallas mínimas, para que en ciertas épocas no capturen ciertas especies y se protejan de los pescadores furtivos. Si todos los pescadores sacaran los peces y los mataran, la pesca se acabaría muy rápido. Y esta decisión de la Corte puede incentivar las depredación de peces en los ríos.



¿Cómo se hace la pesca deportiva en el país?

La pesca es una actividad en la cual se trata, con señuelos artificiales, de capturar un pez con una línea y una caña adecuadas, y si se logra la captura, se le toma una foto y se devuelve el pez al agua. En casi todas sus pescas, el pescador tiene esa devolución obligatoria.

Pero la Corte dice que hay maltrato...

No hay un sustento científico que hable del tema del sufrimiento, pero sí hay pruebas científicas que dicen que el pez en su boca no siente dolor. Precisamente, come otras especies que tienen espinas y demás. Pero creo que no es el argumento central, como sí el problema de las comunidades y el medioambiente.

¿Cuál es la afectación?

Para ponerlo en cifras, el 75 por ciento de la economía turística de Bahía Solano, en el Chocó, es de pesca deportiva; el 85 por ciento del turismo en el Vichada (Puerto Carreño y sus alrededores) es por esta industria.



Es en esas zonas donde esta gente ha hecho un gran esfuerzo para no estar en actividades ilícitas, donde se les va a quitar una fuente legal de encontrar recursos para subsistir todo el año. Ese es el gran problema. Calculamos que de esta industria dependen 100.000 familias.



