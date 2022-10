La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la petición que había presentado el exsenador Álvaro García Romero, condenado a 40 años como determinador de la masacre de Macayepo, para quedar en libertad.



García fue condenado en 2010 por la masacre de 12 personas perpetrada por paramilitares y, el primer de noviembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia le dictó otra medida de aseguramiento en un nuevo proceso relacionado con ese hecho, pero por el delito de desplazamiento forzado que enfrentaron más de 250 familias tras la masacre.



En ese sentido, en junio de 2016 la Corte Suprema lo acusó formalmente y en septiembre de 2017 comenzó la audiencia preparatoria de juicio. En agosto de 2018, García se acogió voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz que luego, en marzo de 2022, lo expulsó por no cumplir los compromisos de dar verdad.



En junio pasado, su defensa solicitó anular todo el caso, la cual será resuelta cuando se dicte sentencia. Y el pasado 19 de septiembre su defensa pidió que se revoque la medida de aseguramiento por este segundo caso, argumentando supuesta violación al debido proceso, o bien la libertad condicional por el primero, diciendo que ya pagó 21 años de los 40 a los que fue condenado.



En auto conocido por EL TIEMPO, la Sala Especial de Primera Instancia dejó en claro que la medida de aseguramiento dictada en el proceso por desplazamiento que está en curso si bien es de 2012, no ha empezado a cumplirse porque García está detenido actualmente por el caso por el cual fue condenado

De otro lado, la Sala dijo que la defensa del exsenador no expuso por qué la medida de aseguramiento no es necesaria ni proporcional teniendo en cuenta que la misma fue dictada debido a la extrema gravedad de los hechos por los que es investigado García quien fue calificado por la Corte como un integrante más de la estructura paramilitar, y no solo un aliado, con capacidad de dirección.



“Así, a pesar de que ya haya perdido su investidura, su estatus social dentro de la comunidad en donde se consumó la acción delictiva sigue siendo de gran relevancia y, por consiguiente, puede resultar peligrosa no solo para la población en general, sino también para las personas que están llamadas adeclarar en la audiencia pública (juicio)”, dice el documento de 28 páginas.



La decisión, además, dice que no hay a estas alturas un elemento que permita señalar que el exsenador García Romero va a cumplir lo que la justicia le ordene sino que, al contrario, hay “indicios que permiten entrever una intención dilatoria dentro del proceso”.

La determinación, además, señala que tampoco se puede conceder la libertad por ser una persona de 71 años o cambiar la medida de cárcel a una domiciliaria porque como ya se dijo, García no está preso por este caso sino por la condena que le fue impuesta.



En todo caso, la Sala dijo que “tampoco resulta aconsejable suspender la privación de la libertad por esta causal pues la conducta que se le imputa al exsenador es de extrema gravedad, con lo cual los fines de la detención –en especial el que pretende proteger a la comunidad-cobran especial trascendencia y se encuentran debidamente acreditados”.

