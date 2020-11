Gobierno se opone a demanda que pide eliminar el delito de aborto

A través del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Educación, el Gobierno sentó su posición frente a la demanda de Causa Justa con la que este movimiento busca eliminar del Código Penal el delito de aborto, para que esta práctica no sea judicializada en ninguna circunstancia.



Esta demanda se presentó porque la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue permitida por la Corte Constitucional en el país desde el 2006 bajo tres causales (riesgo para la vida o la salud de la madre, malformación del feto y violación), pero en el resto de situaciones es penalizada.

Precisamente, según el concepto del Ministerio de Justicia -apoyado por el Ministerio de Educación-, en esta nueva demanda la Corte Constitucional debería "estarse a lo resuelto" en su fallo del 2006, es decir, mantener el sistema de causales bajo las cuales esta práctica no puede ser penalizada, sin eliminar el delito de aborto del Código Penal.



Sus argumentos se podrían resumir en dos: en primer lugar, el Ministerio de Justicia cree que en este debate la jurisprudencia ya está establecida. Y en segundo lugar, asegura la penalización o despenalización es un tema que debe discutirse en el Congreso y no en el alto tribunal.



Según el Ministerio, en el 2006 la Corte ya fijó su posición y en esa decisión dijo que el no nacido "es una vida humana en gestación y como tal el Estado tiene un claro deber de protección". Así, a juicio del Ministerio, si la Corte quisiera revaluar su jurisprudencia sobre la protección de esa vida del no nacido (nasciturus), tendría que explicar por qué, por ejemplo, sí se ha dado una transición para proteger la vida y existencia de los animales a través de medidas penales.



"La sociedad merece saber por qué sí resulta constitucionalmente razonable castigar, incluso penalmente, a quienes lesionan la vida de animales, pero no es posible imponer medidas sancionatorias destinadas a proteger la vida del humano no nacido, que, a pesar de no ser persona en el aspecto civil del término, sí sería, a partir de algún momento de su desarrollo, cuando menos un ser sintiente perteneciente a la especie humana", asegura el Ministerio en su concepto a la Corte.

La demanda de Causa Justa asegura que la Corte sí debería volver a pronunciarse sobre el tema porque el hecho de que desde el 2006 se haya reconocido la IVE, hace que ahora el artículo demandado no sea el mismo, pues desde entonces el aborto no es delito en tres circunstancias, y eso trae nuevas implicaciones. Precisamente, las demandantes afirman que la principal barrera del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es el delito de aborto. También consideran que el contexto nacional de política pública y el contexto internacional ha cambiado desde entonces.



Pero para el Ministerio de Justicia, la Corte no se debe volver a pronunciar sobre la materia ya que, a su juicio, hace 14 años ya evaluó los derechos que la demanda ahora considera vulnerados con el delito de aborto. Así, asegura esta cartera, en su momento la corporación ya hizo una "ponderación entre los derechos fundamentales de las mujeres y el bien constitucionalmente relevante de la vida del nasciturus".



Además, asegura que pese a que el Sistema Internacional de Derechos Humanos ha instado a los Estados a despenalizar el aborto, cree que "todavía resulta razonable" mantener lo dicho en el fallo del 2006, en el sentido en que no es posible sacrificar totalmente los derechos de las mujeres por lo cual "en circustancias específicas" puede abortar, ni tampoco se debe sacrificar totalmente "el bien constitucionalmente protegido de la vida del no nacido". También afirma que aunque las demandantes citan un fallo de la Corte IDH a favor de la despenalización, ese fallo no obliga al Estado colombiano a hacer un control sobre sus leyes internas pues a su juicio es un papel que le compete al Congreso.

De otro lado, el Ministerio de Justicia asegura que las demandantes no explican por qué el delito de aborto "sería la causa directa de la existencia de barreras de acceso a la IVE" o por qué impide que se realice en las tres causales permitidas.



Tampoco cree que el delito de aborto pueda afectar el derecho de los profesionales de la salud para ejercer libremente su profesión -como afirman las demandantes-, pues considera que el problema está en la interpretación de las causales y eventualmente en la aplicación del delito, pero a juicio del Gobierno, eso no quiere decir que se les impida desarrollar a los médicos su profesión ni que el delito de aborto sea inconstitucional.

El Gobierno también habla de los argumentos de Causa Justa sobre cómo la pandemia de covid-19 ha traído nuevas barreras para el aborto permitido, y cómo hay barreras diferenciales para las mujeres migrantes venezolanas. Según el Ministerio de Justicia, estas situaciones de coyuntura no implican que la tipificación del delito de aborto vaya en contra de la Constitución.



De otro lado, aunque la demanda afirma que el delito de aborto es ineficaz -porque no impide que las mujeres aborten, sino que por el contrario las obliga a hacerlo de formas inseguras-, para el Gobierno esa situación "no genera automáticamente su inconstitucionalidad" y cita un fallo del 2009 del alto tribunal en ese sentido.

'Es tarea del Congreso'

Según el Ministerio de Justicia, el Congreso es el único que podría pronunciarse sobre el aborto. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Uno de los principales argumentos del Ministerio de Justicia es que este debate debería darse en el Congreso, y no en la Corte Constitucional, pues cree que "no se puede llegar a censurar" las decisiones legislativas por las cuales en el 2000 el Congreso tipificó en el Código Penal el delito de aborto, "sin antes darle siquiera la oportunidad a dicho ente de ejercer sus competencias, de forma que se adecue el ordenamiento jurídico interno a los mandatos internacionales concretos y exigibles".



Cabe recordar que una de las razones de quienes apoyan que la Corte Constitucional tumbe el delito de aborto consiste en que el alto tribunal le ha pedido en varias oportunidades al legislativo que se pronuncie sobre el tema, sin que del Congreso haya salido ninguna ley al respecto.



De hecho, en el concepto que la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer le envía a la Corte, en la que señala que no tienen una posición única frente al aborto, le dice que tras revisar el archivo de los últimos cinco años no hay registro de propuestas legislativas, debates, sesiones formales, audiencias públicas o foros sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Sin embargo, para el Ministerio de Justicia la Corte debería inhibirse de decidir de fondo en este proceso "mientras no se agote la oportunidad con la que cuenta el legislador para definir, en un término razonable, si modifica o no la disposición demandada, con base en las recomendaciones y observaciones de organismos internacionales que promueven la despenalización del aborto, al igual que la jurisprudencia interamericana que estableció el deber progresivo y gradual de proteger la vida de los seres humanos en formación".



Para el Gobierno, el alto tribunal solo debería pronunciarse "en el caso eventual" en el que lo que determine el Congreso viole normas internacionales y de la Constitución del país.



Así las cosas, aunque el Ministerio cree que la Corte podría dar una "solución coherente" a la pregunta sobre si "es totalmente insignificante el bien hasta ahora protegido de la vida del nasciturus" como para señalar que no puede haber una penalización para el aborto, considera que "por respeto a la independencia de los poderes públicos" ese debate debe darlo antes el legislativo.

'Universidades son autónomas para incluir formación sobre interrupción voluntaria del embarazo'

En medio de la demanda, la Corte Constitucional le preguntó al Ministerio de Educación si dentro del pensum de facultades de medicina se está formando a los profesionales con conocimientos sobre la interrupción voluntaria del embarazo.



Sin embargo, el Ministerio afirmó que como la creación, organización y desarrollo de los programas académicos de las universidades públicas o privadas es competencia de esas instituciones, pues son autónomas, las funciones del Ministerio se limitan sobre la inspección y vigilancia.



Así, asegura, cada universidad que oferta el programa de Medicina es la que decide "la manera en que se desarrolla el tema de la Interrupción Voluntaria del Embarazo", lo que significa que no hay directrices del Ministerio en esta materia.

REDACCIÓN JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET