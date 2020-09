Gobierno pedirá que Corte Constitucional revise tutela sobre protestas

El Gobierno Nacional respondió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que, mediante fallo de tutela, se pronunció sobre el derecho a la protesta e hizo cuestionamientos a procedimientos de la Policía.



El Gobierno le respondió a la Corte que "seguirá enfrentando el vandalismo" con todas las herramientas a su alcance.



El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, les dijo a los magistrados que los excesos de fuerza registrados en algunas de esas jornadas de protesta no son una directriz sino actuaciones personales de algunos integrantes de esa fuerza policial.



"La manifestación o protesta pública y pacífica de los ciudadanos está garantizada por la Constitución Política y esta se cumple dentro de la política de convivencia y seguridad ciudadana", dijo el ministro, y añadió que la fuerza pública vela por garantizar la vida, los derechos y libertades, la integridad personal, bienes y honra de todos los residentes en Colombia.



En su declaración, el funcionario señaló, además, que "la Fuerza Pública cuenta con protocolos ajustados a los estándares internacionales sobre los Derechos Humanos, para proteger la vida, derechos y libertades, la integridad, bienes y honra de los residentes en Colombia. Estos incluyen los derechos de las personas que participan en las manifestaciones públicas y pacíficas, así como los de quienes no lo hacen".



Indicó que las actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) se produce "exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delitos, atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas".

.

El ministro de Defensa dijo que en el mundo la mayoría de los países cuentan con fuerzas de ese tipo y que "continuamente actualizan y mejoran sus protocolos de actuación".



También dijo que el Ejecutivo mantendrá el proceso de modernización y transformación de la Policía Nacional y "seguirá enfrentando al vandalismo y todas las formas de violencia y terrorismo, como es su obligación constitucional".



El ministro no se refirió a las órdenes concretas de la Corte sobre dejar de usar por ejemplo la escopeta calibre 12, que fue usada en el operativo en el que resultó muerto el joven Dilan Cruz ni sobre el perdón que debía hacer. Tampoco hizo mención al cumplimiento de las demás órdenes que dio el Tribunal.



Anunció que el Gobierno solicitará a la Corte Constitucional la selección para la revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.



"La Fuerza Pública, en particular el ESMAD, no incurre institucionalmente en excesos, y en los casos a partir del 21 de noviembre de 2019, en los que pudo existir exceso por parte de la Fuerza Pública, estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la Ley, los reglamentos y protocolos", reiteró el funcionario.



Y añadió: "Esos comportamientos individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la ley, los reglamentos y protocolos, actualmente son objeto de investigaciones penales y disciplinarias por las autoridades competentes, quienes serán las llamadas a establecer, o no, la responsabilidad individual".

Otras noticias de justicia:

Redacción Justicia

@JusticiaET​