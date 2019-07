Gobierno pide la captura de Santrich e inicio de caso de silla vacía

Para el Gobierno, de acuerdo con el Consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, ante la no comparecencia de Jesús Santrich a la indagatoria que tenía este martes en la Corte Suprema de Justicia por un caso de narcotráfico, se debería proceder "a ordenar su captura y a continuar su proceso por delitos posteriores a la firma del acuerdo de paz en ausencia".



"Tenía una obligación y está evadiendo el llamado de la justicia. Lo que esperamos para que organismos del Estado se den a la persecusión, es que se ordene su captura", anotó Archila, y dijo que espera que como lo señaló el exjefe guerrillero Pastor Alape, el partido Farc tome alguna medida, como la expulsión de esa colectividad.

El consejero presidencial dijo que tienen respeto por las decisiones de los jueces y que "no ha habido ninguna acción de este Gobierno contra él ni nadie". Para Archila lo que hizo Santrich es "una burla de todo el mundo, de su propio partido, del proceso, de la justicia que le dio todas oportunidades y garantías, incluso de sí mismo porque está incumpliendo su propia palabra".



Archila también señaló que entre otras consecuencias por la ausencia de Santrich debería iniciarse el proceso de pérdida de investidura y declararse la silla vacía en este caso dado que Santrich se había posesionado como representante a la Cámara por Atlántico, del partido Farc.



También señaló que si Santrich no concurre a la cita que tienen en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este 29 de julio, espera que esa justicia "dé el ejemplo de sacarlo definitivamente" de ese modelo de justicia transicional.



Archila recordó que el Gobierno le ha dado a Santrich todas las garantías de seguridad que necesitaba. "No hay ninguna posibilidad de que Santrich, ni ninguno otro de los combatientes justifiquen su no presencia ante la justicia", dijo y recordó que los otros exguerrilleros están cumpliendo sus compromisos.

'La ausencia de Santrich no va a detener la paz en Colombia': Farc

Luego de que el exjefe guerrillero Jesús Santrich faltara a la indagatoria a la que estaba citado este martes a las 9 de la mañana en la Corte Suprema de Justicia, la posición del partido Farc es que debe presentarse ante la justicia.



Así lo dijo el senador de esa colectividad Carlos Antonio Lozada, quien agregó ante la eventualidad de que se expida una orden de captura contra Santrich que "quien no cumpla los compromisos debe atenerse a las consecuencias".



"Firmamos unos compromisos conscientes de la dimensión que tenían frente al país y la comunidad internacional, y reitero, frente a la base (guerrillera) que nos ha acompañado".



Reconoció que este hecho genera un efecto político adverso al hoy partido Farc, aunque dijo que la ausencia de Santrich en la Corte "no va a detener el avance de la paz en Colombia".



REDACCIÓN PAZ