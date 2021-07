Consejo de Estado mantiene elección del gobernador de Boyacá

La Sala Plena del Consejo de Estado mantuvo la elección de Ramiro Barragán Adame como gobernador de Boyacá.



La decisión se tomó al desestimar las pretensiones de una demanda que aseguraba que Barragán estaba inhabilitado para ser elegido en el cargo porque, seis meses antes de los comicios, cuando era secretario general del departamento, fue nombrado gobernador encargado entre el 18 y el 23 de octubre de 2018.



El alto tribunal señaló que ese nombramiento lo hizo el entonces gobernador Carlos Andrés Amaya, con fundamento en el artículo 93 del Decreto Ley 1222 de 1986, que habilita a dejar encargado del despacho para asuntos urgentes a uno de los secretarios, cuando el primer mandatario departamental debe ausentarse de la residencia habitual para ejercer sus funciones por fuera de ella.



El alto tribunal señaló que Barragán no incurrió en inhabilidad, en un fallo que unificó jurisprudencia, al determinar que el reemplazo que hace una persona en un cargo no implica necesariamente un cambio en su titularidad.



Lo anterior quiere decir que las "situaciones administrativas como el encargo de funciones no tienen la entidad suficiente para entender que el sujeto de esta adquiere la calidad de reemplazante del gobernador".



