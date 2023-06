El pasado 28 de abril retomó sus funciones como Gobernador del Chocó Ariel Palacios Calderón quien fue suspendido luego que este fuera enviado a la cárcel, preventivamente, el 23 de marzo de 2022, en el marco de un proceso judicial que se le adelanta por presuntos vicios en contratos.



(Lea: ¿Tiene más de 1.300 semanas cotizadas? Así subirá su pensión, según la Corte)



Palacios recuperó su libertad por vencimiento de términos el 22 de febrero pasado, lo que implica que sigue vinculado al proceso judicial. Y desde entonces se desató una puja jurídica sobre si podía o no retomar sus funciones.



(Lea: ¿Por qué 'Otoniel' demandó a Colombia? Corte estudia proceso por su extradición)

El abogado de Palacios interpuso una tutela que está en marcha en el Consejo de Estado en la que alega que el Ministerio del Interior no le respondió realmente un derecho de petición que presentó preguntando sobre la vigencia del decreto que suspendió a Palacios, entre otros.



Para la defensa, el Ministerio no respondió a tiempo ni de manera satisfactoria y por eso interpuso la tutela. En ese proceso que cursa en el despacho de la magistrada Rocío Araújo de la Sección Quinta del Consejo de Estado quien ya empezó a recibir las respuestas del Gobierno.



(Lea: ¿Quiénes son los aspirantes para llegar a la Registraduría?)



Del Departamento Administrativo de la Presidencia llegaron dos, con tan solo un día de diferencia, que tienen dos posiciones diferentes.

Primera posición: no podía volver

Facebook Twitter Linkedin

Primer documento del DAPRE sobre el caso de Ariel Palacios Foto: Presidencia

La libertad no implica, por ningún motivo, que dicha orden implique el reintegro del cargo como Gobernador del Chocó, pues, como el mismo Tribunal Superior de Bogotá lo aclaró FACEBOOK

TWITTER

En el primer documento del 28 de junio pasao, la abogada delegada del DAPRE solicitó que se negara la tutela al indicar que en nada tiene que ver esa entidad con este caso y, luego hizo referencia específica a la vigencia del Decreto 1577 del 5 de agosto de 2022 que suspendió a Palacios Calderón del cargo de Gobernador del Chocó y que se tomó por la imputación de cargos de la Fiscalía y la medida de aseguramiento en su contra.



"Si bien (el Tribunal) ordenó su libertad lo hizo por la causal de vencimiento de términos, lo que no implica, por ningún motivo, que dicha orden implique el reintegro del cargo como Gobernador del Chocó, pues, como el mismo Tribunal Superior de Bogotá lo aclaró, dicha decisión no modificó la presunta responsabilidad del acusado, así como tampoco, los presupuestos base para la imposición de la medida de aseguramiento", dice el documento de 13 páginas.



(Lea: Corte Suprema abrió investigación contra el senador Ciro Ramírez por cuatro delitos)

Y sobre el decreto 2646 de 2022 que designó a Farlin Perea Rentería como Gobernadora encargada, el Dapre dijo que este se dictó debidamente, tras la conformación de la respectiva terna, por lo que no se puede decir que se le vulneraron los derechos a Palacios.



"Para el caso sometido a estudio se advierte que tanto el Decreto 1577 de 2022, por medio del cual se suspendió a Palacios Calderón del cargo de Gobernador, como el Decreto 2646 de 2022, por medio del cual se designó como Gobernadora encargada a Perea Rentería, expedidos por el Gobierno Nacional, son actos administrativos que se encuentran en firme, fundamentados en los principios de legalidad, seguridad jurídica, la moralidad administrativa y la confianza legítima; por lo que se puede concluir que gozan de presunción de legalidad, y por tanto, su vigencia permite establecer que no hay vulneración del derecho fundamental alegado por el accionante", agrega el documento.



(Lea: Diego Cadena: niegan ponencia que pedía revocar sanción disciplinaria en su contra)

Facebook Twitter Linkedin

Farlin Perea Rentería, gobernadora (e) Chocó y Ariel Palacios Calderón, gobernador electo de ese departamento. Foto: Tomadas Twitter

Segunda posición: fundamento de la suspensión desapareció

Facebook Twitter Linkedin

Segundo documento DAPRE sobre el Gobernador Ariel Palacios Foto: EL TIEMPO

La medida de aseguramiento que recaía sobre el señor Ariel Palacios Calderón, y que motivó la expedición del Decreto 1577 de 2022, perdió vigencia FACEBOOK

TWITTER

Tan solo un día después, el 29 de junio pasado, la misma abogada que firmó el documento anterior como delegada del DAPRE envió al Consejo de Estado un escrito de "Alcance a la contestación de tutela presentada por la Presidencia de la República" que modifica su postura inicial.



En cinco páginas, el DAPRE dijo como la medida de aseguramiento dictada a Palacios "perdió vigencia" al decretarse su libertad por vencimiento de términos, el decreto que lo suspendió perdió su fundamento.



(Lea: Corte ya tiene fecha para definir recusación de Nicolás Petro contra el Fiscal Barbosa)



"En virtud de lo expuesto, queda claro que la medida de aseguramiento que recaía sobre el señor Ariel Palacios Calderón, y que motivó la expedición del Decreto 1577 de 2022, perdió vigencia, tal como se desprende de los pronunciamientos citados. En consecuencia, al haber desaparecido la vigencia de la medida de aseguramiento, desaparecieron las circunstancias fácticas y jurídicas que motivaron la expedición de

los Decretos 1577 de 2022 y 2646 de 2022", dice el documento en poder de EL TIEMPO.

El proceso contra Palacios

Facebook Twitter Linkedin

Ariel Palacios, gobernador de Chocó Foto: Gobernación de Chocó

En este caso, la Fiscalía también ha remitido oficios en los que se precisa que el Tribunal solo se pronunció sobre el vencimiento de términos en el caso de Palacios, por no haberse iniciado todavía el juicio en su contra, más no sobre la suspensión del cargo ya que esto no le corresponde a ese tribunal.



(Lea: Nuevo proceso de elección no debe empezar de cero: excontralor Carlos Rodríguez)



Palacios es procesado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión, que este no aceptó, como supuesto responsable de varias irregularidades de contratación.



El caso se deriva de la emergencia de covid-19 en 2020 que permitió al suscripción del contrato 003 del 3 de abril de 2020 para adquirir elementos de bioseguridad por un valor de $ 220’375.148, al parecer, sin ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación, resuntas falsedades en la etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia