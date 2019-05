El balance de la ministra Borrero, muy criticada por el uribismo

"Por decisión convenida con el Presidente, me separo de mis funciones como ministra para dar paso a una nueva etapa en el Ministerio de Justicia".



Con estas palabras la hasta hoy ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero, se refirió a su renuncia a esa cartera, que fue oficializada este jueves en la tarde.



Borrero indicó, durante el evento de rendición de cuentas del Ministerio de Justicia, que durante los 9 meses en los que estuvo al frente de la cartera participó activamente en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, de la política de drogas, del plan de humanización de cárceles, de la reforma a la justicia y de otros proyectos de interés nacional.

Borrero le expresó sus mejores deseos a la recién nombrada ministra, la magistrada de la Corte Suprema Margarita Cabello Blanco, y dijo que espera que en esta nueva etapa se consoliden los proyectos que ella gestiono.



Dijo que Cabello tiene al frente "retos enormes", entre ellos sacar adelante una reforma a la justicia.



"Confío en que un nuevo liderazgo pueda contribuir a la aprobación de la reforma a la justicia que se necesita. Se debe luchar contra la corrupción y contra la ineficiencia todos lo días. Confío en que la doctora Margarita Cabello alcanzará el éxito con la reforma a la justicia a partir de un trabajo armónico con las cortes, de donde ella proviene, y con los partidos, así como sé que ella continuará el diálogo franco que sostuve con las fuerzas políticas, y todo el sector justicia", comentó.

Nunca le gustó al uribismo

Borrero llegó de la dirección de la Corporación Excelencia en la Justicia al ministerio y fue una apuesta personal del presidente Duque, pues la jurista no tenía detrás ningún respaldo político contundente. Como otros miembros del gabinete, fue nombrada más por su conocimiento del sector.



Desde el día de su nombramiento recibió cuestionamientos de las fuerzas aliadas de Duque, especialmente el Centro Democrático, que esperaban ver en esa y en otras carteras nombres que los representaran mejor.



Con las semanas, las críticas se hicieron más agudas. Se multiplicaron sobre todo cuando empezó a diluirse la posibilidad de sacar adelante la reforma a la justicia en el Congreso y, más tarde, se enredaron las objeciones del Presidente a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz



Hace varias semanas José Obdulio Gaviria, un hombre clave del uribismo, les reclamó a varios jefes de cartera, incluida Borrero, que no estaban haciendo lo suficiente para defender y apoyar al jefe de Estado, y sacar adelante sus iniciativas.



De hecho dijo que la ministra brillaba por su ausencia en los debates. “Yo creo que podríamos hacer un pacto (...) y que algunos la busquen por la izquierda, por la derecha o por el centro y el que primero la encuentre que grite”, comentó en algun momento el senador.



Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el uribismo, fue mucho más expreso al pedirle a la ministra Borrero que se “hiciera a un lado”, recientemente, durante el debate sobre las objeciones a la ley estatutaria de la JEP.

Borrero, en su balance, expresó que si bien deja la cartera, no retira su compromiso con el éxito de este gobierno: "Seguiré aportando a la justicia del país desde mi conocimiento, mi experiencia y la ética estricta que siempre me ha caracterizado. He entregado lo mejor de mí y estoy muy feliz de haberle podido servir a mi país".

