El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz Monsalve, concedió una entrevista exclusiva con EL TIEMPO donde abordó diferentes temas profesionales y personales, entre ellos, tal vez uno de los de más coyuntura para el país: la 'paz total'.



Sin embargo, otro de los temas más discutidos en Colombia en materia de justicia durante los últimos días tiene que ver con los gestores de paz. Esto, tras el anuncio del presidente Petro de nombrar de esa manera a jóvenes que hicieron parte de la "primera línea" durante las protestas del paro nacional para lograr su excarcelación.



Sobre esta polémica idea, el magistrado señaló que es algo que "apenas se está tejiendo" y que todavía no hay mucha claridad sobre cuáles serían las funciones de esos gestores de paz ni del procedimiento para su liberación, aspectos que considera claves. No obstante, reiteró que son los jueces y fiscales quienes tendrán la última palabra sobre esta propuesta.



"Eso apenas se está tejiendo. Escuché al ministro del Interior, Alfonso Prada, asegurar que no se trataba de amnistías ni de indultos y que los beneficiados seguirán vinculados a los procesos judiciales y a la sentencia de los jueces, sin que haya suspensión de procesos. Todavía no hay mucha claridad sobre cuáles serán las funciones de estos gestores ni sobre el procedimiento para su liberación, claridades que son necesarias porque esta figura de los gestores de paz tiene unos fines específicos y no puede terminar desnaturalizada. Quiero resaltar que lo más importante es que sean los jueces y fiscales quienes tengan la última palabra", aseguró el magistrado.



Quiroz resaltó las palabras del Ministro del Interior con respecto a respetar las distintas instancias judiciales en las que se encuentran los procesos de los detenidos. Además, indicó que esto es algo completamente inédito, pues según asegura el Gobierno, se trata de jóvenes que no tiene relación con grupos armados.



"El ministro del Interior dijo que se respetará a las distintas instancias judiciales y que los procesos seguirán en manos de los jueces hasta su finalización, lo cual es una aclaración necesaria, porque aquí no se puede desconocer la administración de justicia, que hay unos procesos judiciales en curso por unos supuestos delitos. Tampoco se conoce cómo serán los detalles de esas gestiones de paz, que, aunque tienen antecedentes en otros gobiernos en negociaciones con las Farc, el Eln o las Auc, en este caso tienen algo totalmente inédito, pues sus participantes, refiriéndome a los jóvenes de la primera línea, según lo ha dicho el mismo Gobierno, no tienen relación alguna con grupos armados y organizados", dijo Quiroz.

El presidente de la Corte Suprema se refiere a la 'paz total'. Foto: Sergio Acero/EL TIEMPO.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia recordó una visita del actual presidente Petro a inicios de año en la que se comprometió a mantener una armonía entre las tres ramas: Ejecutiva, Legislativa y Judicial.

"Ahora, el Gobierno tiene la posibilidad de seguir los lineamientos que se dejaron en una sentencia de la Corte Suprema que reconoció que en la protesta hay derechos y que había lugar a diferenciar cuando se puede incurrir en un delito y cuando no. Las decisiones en lo último serán tomadas por los jueces y por la presentación que hagan los fiscales. Debe haber un respeto mutuo en ese sentido y cuando el Presidente nos visitó a comienzos de año una de las circunstancias que conversamos con él fue respetar las decisiones judiciales para mantener esa armonía entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial", acotó.

Sobre el alcance que tendrían los jueces o fiscales para determinar si una persona puede o no ser gestora de paz, el magistrado explicó: "Cada juez tomará una decisión caso por caso y habrá que respetarla. Esa decisión puede llegar por una tutela y que me toque resolverla en la Sala Civil y, entonces, si hago un pronunciamiento, estaría incurriendo en la posibilidad de una recusación o apartamiento de la toma de la decisión".



Por último, Quiroz dio su punto de vista sobre la polémica con respecto a la alcaldesa de Bogotá por las liberaciones de varias personas y las decisiones de los jueces, a lo que comentó que la Corte ya respondió institucionalmente.



"No hay ningún lío. Tengo un profundo respeto para la alcaldesa. Nosotros ya respondimos institucionalmente a través de la Comisión (Interinstitucional de la Rama Judicial) sobre el respeto a las decisiones de los jueces. Yo remito a que lean el cuento de La culpa es de la vaca", finalizó sobre el tema.

