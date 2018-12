‘En proyectos de reforma de la justicia más vale poco y bueno’

En el 2019 el Ministerio de Justicia volverá a presentar un proyecto para reformar el sistema judicial, pues el de este año se cayó en el Congreso por falta de tiempo. El presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, explica algunos de los acuerdos a los que este tribunal había llegado con el Ministerio sobre el tema y expone algunos puntos de vista sobre lo que debería contener el nuevo proyecto.

¿El Consejo de Estado apoyará de nuevo el proyecto que presente el Gobierno?



No lo conocemos. Lo que suponemos es que un nuevo proyecto de reforma de la justicia tendrá los aportes que hizo la Rama Judicial en el curso del semestre. Hay relativo consenso alrededor de unos asuntos robustos, una reforma seria y serena debería enfocarse en esos elementos. Hay tanta complejidad en ciertas materias que no es razonable querer tratarlas al calor del debate parlamentario.



¿Qué puntos debería incluir el nuevo proyecto?



Se necesita más presupuesto, es claro que se necesita diseñar un órgano de administración y gobierno de la Rama Judicial adecuado. Es válido redactar algunas normas sobre seguridad jurídica, aunque creemos que jurisprudencialmente ese tema está, en lo fundamental, resuelto. Si se quieren aumentar requisitos para magistrados de alta corte, estaríamos de acuerdo.



¿Y qué definitivamente no debe tocarse?



Hay líneas rojas para nosotros, como la corte única o el tribunal de aforados, o querer seguir tratando al Consejo Superior de la Judicatura como una alta corte, o a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial como una alta corte, o hacer una corte electoral.

El país tiene dos jurisdicciones históricas, la ordinaria y la administrativa, con sus cortes de cierre, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y una corte de posguerra que es la Corte Constitucional. Esas tres cortes son suficientes para albergar todo lo que es el aparato central de la justicia colombiana, que naturalmente tiene otras jurisdicciones importantísimas, como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Justicia Penal Militar y la Justicia Indígena.



¿Están de acuerdo con los cambios de la tutela que planteaba el Gobierno?



La tutela es una cuestión fundamental de la democracia colombiana contemporánea. Si se la interviniera, tendría que ser para fortalecerla. Naturalmente que cuando uno tiene de 600 a 800 mil tutelas al año, tiene que preguntarse, porque supongamos que la mitad de ellas tuviera éxito, estaríamos hablando de 400.000 violaciones a derechos fundamentales anualmente.



Lo que hay que buscar es cómo ese mecanismo excepcional de defensa de la ciudadanía cuando se violan sus derechos fundamentales es realmente excepcional. Si no, estaríamos en el terreno en que de manera ordinaria se violan los derechos fundamentales. No vemos un proyecto que haya sido estudiado con toda la calidad que eso merecería.



En el primer proyecto del Gobierno estaba la idea de unificar el periodo del Fiscal con el del Presidente, ¿cómo ve eso?



Sobre eso no hemos opinado porque en cierto modo tenemos un acuerdo tácito de dejar el tema penal, al que consideramos parte crucial de la justicia en Colombia, a quienes corresponde: la Sala Penal de la Corte y la Fiscalía, naturalmente con las aportaciones del Gobierno y el Ministerio de Justicia.



¿Estarían de acuerdo con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura?



Sí, hay que hacer una cirugía o rediseño radical. Hay que partir de que se necesita un órgano de gobierno y administración autónoma para la Rama Judicial. El diseño actual no es adecuado.



Aún no empieza la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ¿eso prueba que algo funciona mal en el Consejo Superior de la Judicatura?



Prueba que el Congreso acertó en desvincular el tema disciplinario del administrativo. En proyectos de reforma de la justicia más vale poco, pero bueno.



