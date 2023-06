El Consejo de Estado negó una tutela con la que el exmagistrado Francisco Ricaurte buscaba que fuera anulada la sanción de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que lo excluyó de la profesión de abogado por su participación en el escándalo del cartel de la toga, que se trató de una red de magistrados y abogados que cobraron millonarias sumas para torcer procesos judiciales de congresistas.



Ricaurte cuestionaba el fallo de septiembre de 2022 que lo declaró disciplinariamente responsable y pedía que se emitiera un nuevo. En decisión conocida por EL TIEMPO, el alto tribunal no solo no concedió la petición sino que indicó que no hay duda alguna que las graves conductas endilgadas a Ricaurte sí se cometieron.

Ricaurte cuestionó que los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina que lo sancionaron hayan dado credibilidad al exfiscal Luis Gustavo Moreno, condenado al igual que Ricaurte por este caso de corrupción, testimonio que, cabe recordar, fue usado igualmente en la condena al magistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo, y para llevar a juicio al expresidente de esa Corte Leonidas Bustos



La Sección Segunda del Consejo de Estado, al revisar la tutela, dijo que Ricaurte fue magistrado tanto de la Corte Suprema como del Consejo Superior de la Judicatura y, por tanto, "conocía de las graves implicaciones institucionales y de la afectación al prestigio de los abogados que sus actos de corrupción podrían desencadenar y aun así los realizó (como quedó probado), situación por la que debía ser sancionado en proporción a la magnitud del perjuicio causado".

"Si bien la sanción impuesta al tutelante le impide ejercer como abogado, la Sala no encuentra que quebrante directamente la Constitución Política, por cuanto quedó demostrado que en los hechos reprochados no atendió el mandato según el cual la profesión del derecho debe ejercerse con el propósito de velar por el bienestar de la comunidad y garantizar los fines esenciales del Estado, sino que obró motivado por aspectos ilegales, personales y mezquinos, que contrarían las buenas prácticas que deben observar los abogados", agregó el alto tribunal en un duro pronunciamiento.



La decisión dice que no hay elementos de prueba para dudar del testimonio de Luis Gustavo Moreno pero sí hay otras evidencias de las cuales se infiere que Ricaurte "participó en los ilícitos pactos que se realizaron con aforados (como lo dice el testigo) con el fin de obtener beneficios indebidos en las diligencias penales que se adelantaban en su contra en la Corte Suprema de Justicia, como, entre otros, los testimonios de los señores Luis Ignacio Lyons España y Musa Abraham Besaile Fayad-

Exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, y exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno.

Además, la Sala dice que la Comisión Nacional de Disciplina tiene la potestad de imponer los castigos que estime pertinentes, en atención a la gravedad de los hechos investigados, "los cuales en ese expediente, valga anotar, tuvieron trascendencia social y generaron graves perjuicios a la administración de justicia (al punto que esos hechos de corrupción se conocen como el cartel de la toga, lo que denota una equiparación entre togados y delincuentes, en afectación de la imagen de todos los que administran justicia) y al ejercicio de la profesión de abogado".

