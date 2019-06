Queremos reformas a la justicia pero respetando la Constitución: Corte

¿Cómo articular la Jurisdicción Especial para la Paz con la justicia ordinaria? ¿Cómo lograr fortalecer estos organismos? ¿Cómo fortalecer la legitimidad de la justicia y evitar cualquier sesgo político o corrupción? ¿Cómo superar la polarización para poder llegar a una reforma a la justicia?



Esos son algunos de los temas con los que inició este viernes el foro 'Una Justicia Sólida para Colombia' que realizan EL TIEMPO Casa Editorial y la Universidad del Rosario.

En la apertura del evento el director de EL TIEMPO, Roberto Pombo, aseguró que desde siempre se ha hablado de una transformación fundamental al sistema de justicia, debate que sigue vivo. Así, dijo Pombo, la reforma pasa por la democratización de la justicia, de darle herramientas al ciudadano en el día a día, así como por el debate sobre la modificación de los órganos de la justicia.



La primera en dirigirse al público fue la ministra de Justicia Margarita Cabello, quien esta semana llegó a esa cartera tras dejar su cargo como magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.



Cabello inició diciendo que su función en el Ministerio de Justicia será buscar una "nueva reforma a la justicia para coordinar las relaciones interinstitucionales de todo el sector justicia y mirar la posibilidad de modificar las leyes para ajustarlas al contexto social que el país vive".



Sobre la preocupación de algunos sectores por los constantes intentos de reformar la justicia, Cabello explicó que "si el contexto social dice que la justicia que tiene no es la adecuado, tenemos que mirar qué es lo que hay que reformar", por lo que señaló que la reforma será una de las preocupaciones de su cartera.



La ministra aseguró que todo lo que tiene que ver con reformar a la justicia siempre genera controversia, situación que considera "natural dentro de un Estado democrático".



Aunque no habló puntualmente de cuál será el papel de las Cortes en la nueva reforma, dijo que cuando fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia los magistrados le pedían al Congreso que los hiciera parte de la reforma a la justicia. Así, dijo, en su presidencia se encargó de manifestarle al legislativo que era importante escuchar a la Rama Judicial porque "es el doliente primario en la justicia".

​

Por eso, aseguró que ahora en el Ejecutivo, como ministra, se encargará de establecer las políticas para un mejor sistema judicial, y no sólo para el manejo de la Rama Judicial. Esto implica, asegura, ver cómo desde la misión ejecutiva y pública puede lograr lo que había reclamado desde la Rama Judicial, es decir, que las Cortes también sean escuchadas.



Así, dijo, no sólo se debe ver la reforma como un conjunto de leyes frías, sino como un sistema de justicia para tener claridad sobre qué es lo que quiere el país y lo que "quiere la ciudadanía como una real reforma a la justicia".



Cabello dijo que la reforma a la justicia no sólo puede ser normativa, pues debe evaluar el comportamiento social para crear una transformación. La ministra dijo que, conforme una sociedad se va transformando, debe ir dando pautas sobre las reformas que se necesitan.

"La justicia puede ser la preocupación de un ciudadano a diario sobre lo que le ocurre en su vida cotidiana, que puede no llegar a una Corte".



Por eso dijo que más que pensar en reformas normativas específicas, hay que pensar en el cambio del sistema judicial, basándose en la sociedad que es la que da las pautas.



Finalmente, la ministra aseguró que el Ministerio de Justicia tiene que cumplir esa misión de desarrollar una reforma al sector judicial y si ella no alcanzara a hacerlo, "el próximo ministro tendrá que seguir con la función para atender al ciudadano que quiere que le resuelvan su problema rápido, de una manera eficiente, oportuna y eficaz".



También dijo que el órgano judicial debe ser la última ratio de la ciudadanía. "Si todo el sistema funciona bien, si usted va a una entidad centralizada a pedir algo, y se lo dan, usted no va a la Rama Judicial. Así, dijo, si las entidades administrativas fueran más eficientes hoy no habría tanta congestión en el sistema judicial, dijo Cabello.

‘En la Corte Constitucional sí queremos la reforma a la justicia’

Las presidentas del Consejo de Estado, Lucy Bermúdez, de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, y de la JEP, Patricia Linares hablan sobre presión a cortes. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

La presidenta de la Corte Constitucional Gloria Ortiz aseguró que en la Corte Constitucional los magistrados sí quieren que haya reformas a la justicia y cambios. “Se dice que somos renuentes, y que por eso se terminan cayendo las reformas. Necesitamos reformas a las justicia, pero deben hacerse dentro de los esquemas que nos corresponde preservar, que es el esquema de la Constitución del 91”, afirmó la magistrada. En la Constitución, dijo Ortiz, "hay reglas de juego sin las cuales no se puede hacer la reforma a la justicia".



Como en el futuro puede tener que hacer el control de constitucionalidad de una eventual reforma, dijo Ortiz, su intervención se centró en las bases constitucionales de cualquier reforma a la justicia, y en preguntas para abrir el debate.



Sobre esas bases constitucionales Ortiz destacó que lo primero que se debe mantener en una reforma a la justicia es la autonomía y la independencia judicial, algo que está directamente relacionado con la separación de poderes armónicamente. La separación de poderes, dijo la magistrada, "parte de la base de que la Rama Judicial está en el mismo nivel de los otros poderes, y no puede haber un poder en Colombia que esté por encima del otro".



Otro punto clave, aseguró la magistrada, es que una reforma no puede ser válida "si no se le da mayor legitimidad a la Rama Judicial".



En ese sentido, la magistrada aseguró que la justicia es un valor y un aparato, y el valor está asociado con el ciudadano y cómo recibe la justicia. Así, dijo la magistrada, a veces el valor y el aparato se confunden.



Por eso señaló que un error es que muchas reformas no tengan claro cuál es el problema que se busca solucionar, y se confundan el aparato con lo que afecta a la ciudadanía. "Si lo que se quiere solucionar es el valor de la justicia, darle más justicia a la gente, no podemos considerar que le damos más justicia a la gente si le quitamos los procedimientos para acceder a la justicia, si hay menos acciones para acceder. Eso no contribuye a la necesidad de generar justicia", dijo. Aunque la magistrada no se refirió a ninguna acción en particular, un ejemplo podría ser las pasadas reformas que intentaron limitar el derecho a la tutela.

Muchas veces la Corte Constitucional termina en un debate eminentemente político FACEBOOK

TWITTER

La magistrada dijo que los problemas de la justicia están claramente identificados. Por ejemplo, señaló, según las encuestas el 82 por ciento de la gente cree en la acción de tutela pero en los jueces solo cree el 30 por ciento, "eso significa que para la ciudadanía la tutela se resuelve sola". Por eso, para la magistrada uno de los problemas de la justicia es que hay una "deslegitimación de la acción judicial, aunque hoy la agente acude más a la justicia que años atrás".



La magistrada criticó que en el país se terminen judicializando todas las controversias y que a la justicia se la termine poniendo en el debate político. "Cuando en el Congreso no pudieron llegar a una mayoría, los congresistas acuden a la Corte Constitucional a demandar las normas en las que en el Congreso no les dieron la razón. Muchas veces la Corte Constitucional termina en un debate eminentemente político".



La magistrada criticó que parte de las decisiones del alto tribunal terminen manejadas políticamente. "No es que nosotros los jueces nos hayamos convertido en políticos. Yo no creo que el problema está en que nosotros seamos ahora políticos, y no juristas, el problema es la perspectiva con la que nos ven, porque toda decisión que nosotros tomamos termina oponiendo una posición política a la que ha acudido a la Corte".



Sobre las funciones electorales de las Cortes, Ortiz preguntó si -dentro del esquema de la separación y equilibrio de poderes- si sus facultades electorales se les quitan a quién se le van a dar para que elijan, por ejemplo, las cabezas de los órganos de control. "¿Será que ahora la confianza sólo puede estar en el pueblo?", aseguró.



Frente al reclamo a los jueces por no poder tomar decisiones más rápido, la magistrada aseguró que al comparar el número de jueces que tiene el país con el número de habitantes y de controversias judicial, es claro que "tenemos un número de jueces que no puede responder con la misma rapidez que nosotros quisiéramos porque desafortunadamente el número de casos desborda la capacidad de los jueces".

Por eso Ortiz dijo que se debe evaluar si la respuesta es aumentar los jueces, o desjudicializar ciertas conductas y dejarlas en manos de otros organismos que tengan herramientas para solucionar más pronto esas disputas.



Finalmente dijo que el presupuesto de la Rama Judicial "es exiguo, comparado con las necesidades que tiene el sector judicial", por lo que aseguró que los jueces tienen derecho a una mayor dignidad y a no tener que seguir trabajando con las uñas. "Los jueces no pueden seguir isendo la cenicienta de la Rama Judicial, que necesita más herramientas para trabajar", señaló.



Así, dijo, la protección a la Rama Judicial no sólo es darles más policías y carros a los jueces, sino garantizar que puedan trabajar sin presiones, y que no tengan que acuidr a otros para poder ejercer su función. "Estamos acudiendo cada vez más al apoyo internacional, porque con lo que tenemos, no podemos", dijo.



JUSTICIA