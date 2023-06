El presidente del Fondo Nacional del Ahorro Gilberto Rondón acudió al llamado a versión que le hizo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de supuesta repartición de puestos de la entidad a allegados del Partido Liberal en tener en cuenta los perfiles y requisitos exigidos.



No obstante, anunció que guardó silencio en la diligencia realizada ante el despacho del magistrado Misael Rodríguez e indicó que seguirá acogiéndose a esa figura en el marco de las pesquisas que se adelantan.



"Estoy sometido a un juicio penal y a uno disciplinario y, como tal, tengo un derecho constitucional y universal: el derecho a guardar silencio. Eso he hecho aquí en la Corte", dijo Rondón a la salida de la diligencia desarrollada en Bogotá.



"La Corte, por supuesto, respetuosa, ha reconocido mi derecho y, por lo tanto, yo no he hablado, ni voy a hablar en la Fiscalía, ni en ninguna parte", agregó.



Rondón aseguró que es respetuoso de la justicia y que se someterá a las decisiones que se tomen sobre este proceso. "La justicia va a actuar y estoy seguro que la decisión será archivar esas investigaciones porque acá no se ha cometido ningún delito", agregó al indicar que este proceso le ha afectado.



"Quieren acabar con mi dignidad", apuntó.

Gilberto Rondón González. Foto: Archivo particular.

Rondón fue citado en el marco de una indagación preliminar que la Sala de Instrucción abrió en contra de 19 congresistas del Partido Liberal en este escándalo.

Se trata de los congresistas Germán Rozo, Mauricio Gómez, Fabio Amin, Juan Pablo Gallo, Miguel Ángel Pinto, Andrés Calle, Karime Cotes, Wilmer Guerrero, Alexander Bermúdez, Álvaro Rueda, Álvaro Monedeo, José Octavio Cardona, Sandra Aristizabal, Cesar Casto, Dolcey Torres, Flora Perdomo, Gilma Díaz, Hugo Archila y Mónica Bocanegra.



Este caso está relacionado a una denuncia que se hizo en medios de comunicación porque supuestamente Rondón, de origen liberal, habría repartido cargos en la entidad a integrantes de ese partido.



Las denuncias que llegaron a la Corte Suprema de Justicia las presentaron Enrique Gómez Martínez y Hernando José Cortés.



En la W Radio, Rondón dijo hace unas semanas: “No sé cuántas cuotas se les ha dado a esos representantes y senadores porque yo no tengo la cuenta; pero ellos tendrían derecho a ello porque estamos en una democracia pluralista y participativa y en la que el que gana las elecciones gobierna con su gente. Y el Pacto Histórico ganó las elecciones”.



