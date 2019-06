Que Corte invite a regular libertad de información es imprudente: Flip

La Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) aseguró que aunque acompaña que la Corte Constitucional no le haya ordenado rectificar a Noticias Uno -negando una de las peticiones que hizo Luis Alfredo Ramos, por revelar en enero del año pasado que había un fallo condenatorio en su contra-, sí ve con preocupación otras de las consideraciones que hizo el alto tribunal al estudiar una tutela que interpuso el exgobernador de Antioquia.

Consultado por EL TIEMPO, Pedro Vaca, director de la Flip, aseguró que por un lado, al no exigirle a Noticias Uno una rectificación, ni que eliminara la emisión de la noticia, la Corte mantiene su jurisprudencia en el sentido en que "las sanciones sobre publicación de información reservada no son extensibles a la prensa, lo que es una salvaguarda que me parece bien que se mantenga".



Pero por otro lado, dice Vaca, la libertad de prensa no sólo implica proteger a los periodistas sino también a las fuentes, por lo que le preocupa la segunda parte del fallo de la Corte Constitucional que compulsó copias para que la Fiscalía y la Procuraduría investiguen a los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia que filtraron la ponencia, y que le sugiere al Congreso que cree una regulación sobre la divulgación en medios de comunicación de información reservada.



"Cuando las fuentes filtran una información que es de interés público, están animando la discusión en términos de ese interés público. La tendencia internacional es proteger esa discusión", dijo Vaca. Por eso considera que la orden que la Corte Constitucional le da a la Fiscalía y Procuraduría "es riesgosa, aún cuando esos dos organismos tienen competencia para hacerlo (investigar la filtración)".

Esto porque, termina convirtiéndose en una "cacería de brujas" de las fuentes, y si no hay fuentes los periodistas no tienen acceso a la información, y sin ese acceso a la información no se tiene a una ciudadanía mejor informada, dijo Vaca.



El director de la Flip dijo que no es lo mismo filtrar una ponencia de un particular, que filtrar información de una persona que tiene responsabilidades públicas como Luis Alfredo Ramos y que "es notorio porque así decidió serlo".



Pero lo que resulta más preocupante del fallo, dice Vaca, es que en las consideraciones la Corte dice que el Congreso puede entrar a regular esa divulgación de información reservada, lo que sin abrir completamente la puerta, la deja entreabierta para que "le meta diente al asunto".



"Como no es un exhorto, es más una invitación y sugerencia que una orden. Pero invocarla es una acción imprudente. Invitar al Congreso a regular este tema es un riesgo en cualquier democracia, y que lo haga la Corte Constitucional debe prender las alarmas de manera preventiva".

Vaca dijo que el Congreso, antes de pensar en perseguir fuentes -como se buscaba en uno de los artículos del proyecto anticorrupción que finalmente se hundió el miércoles- "debería estar pensando en la protección de los denunciantes".



"Un país que quiera fortalecer la democracia no debería endurecer las sanciones a las fuentes, ni regular la libertad de prensa, sino proteger a esas fuentes. Que el funcionario público que ve algo irregular, o el que cree que el borrador de una sentencia se debe conocer, estén resguardados por la democracia".



