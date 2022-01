La Fiscalía solicitó a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema precluir una investigación que avanza en contra de los generales retirados de la Policía Nacional Édgar Sánchez, Carlos Ramiro Mena Bravo y Rodolfo Palomino López por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y constreñimiento ilegal.



Este caso inició por unas declaraciones que en enero de 2013 entregó a medios de comunicación el coronel retirado de la Policía Mario Pedroza señalando que los oficiales buscaban desprestigiarlo para afectar su carrera de 28 años en la institución, como que el general Palomino habría hecho una descalificación en la junta de generales de septiembre de 2012 que habría llevado a que este no fuera llamado a curso de general.



Según la denuncia, el 3 de octubre de 2012, Pedroza fue convocado por el general Palomino, entonces subdirector de la Policía encargado, a una reunión en la que estuvo el general Mena, comandante de la Dijín, y a la que fueron convocados la esposa y los hijos del primero, subteniente de la Dijín y alférez de la Escuela de Cadetes, respectivamente, escuela que dirigía el general Sánchez Morales. Según el relato, esto se habría hecho para intimidarlo y para evitar que este hiciera reclamos públicos por la falta de llamado a ascenso.



El 30 de abril de 2018, la Fiscalía pidió preclusión por primera vez del caso al estimar que no hubo abuso de autoridad relacionado con el llamamiento a calificar servicios, la reunión en la Policía, la reubicación del hijo del denunciante para el Amazonas y la supuesta orden de seguimiento a Pedrozo; y por estimar que no hubo dolo en la indebida cita de familiares de este en la reunión.



Según la Fiscalía, en la citada reunión hubo un trato cordial y la misma se hizo, según Palomino, con un ánimo de solidaridad por el no ascenso. El caso fue en efecto precluido el 26 de febrero de 2019 por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, pero esa decisión fue revocada en marzo de 2020 por la Sala Penal del alto tribunal en segunda instancia al estimar que la Fiscalía “no demostró en debida forma la solicitud de preclusión siendo evidente las omisiones investigativas frente a los hechos motivo de queja".



Por eso, el proceso penal siguió y la Fiscalía volvió a pedir la preclusión de la investigación pero esta vez por prescripción.



En diligencia celebrada este 26 de enero de 2022, la fiscal del caso señaló que los hechos no pueden revisarse de una manera aislado porque tenían la presunta intención de evitar que el coronel Pedroza hiciera reclamos públicos, por lo cual los hechos habrían prescrito el 7 de abril de 2020.



Según la fiscal, solo hasta el 7 de mayo de 2020, el caso se entregó a otro despacho en la entidad después de que volvió de la Corte Suprema de Justicia, tiempo en el cual obró la prescripción. La defensa se opuso a la pretensión de la Fiscalía al estimar que los hostigamientos en contra del coronel Pedroza continuaron después de 2013.



Ahora la Sala Especial de Primera Instancia deberá definir el futuro de este caso.

