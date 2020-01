Fiscalía investigará a excomandante del Ejército por 'chuzadas'

Este lunes, el fiscal General de la Nación le pidió a la fiscalía delegada ante la Corte Suprema que abra una investigación contra el general Nicacio Martínez, excomandante del Ejército, por las denuncias de chuzadas hechas desde dos batallones, reveladas hace pocos días por la revista Semana.



La decisión será oficializada por la Fiscalía en pocos minutos. La delegada ante la Corte es la unidad de la Fiscalía que investiga la conducta de algunos servidores y funcionarios públicos con fuero, entre ellos los generales de la república.



(Le puede interesar: Mindefensa dice que apoyará investigaciones por 'chuzadas')

Martínez, quien hasta diciembre fue el comandante del Ejército, ya tiene investigaciones en la fiscalía delegada ante la Corte, pero por otros temas.



Además, el ente acusador pedirá a la misma Corte Suprema, a la Procuraduría, y otras autoridades que compartan toda la información que hayan recaudado sobre estos hechos.

El general Nicacio Martínez Espinel se apartó sorpresivamente de la comandancia del Ejército en diciembre del año pasado, aduciendo motivos personales, y en el mismo diciembre el presidente Iván Duque nombró como nuevo comandante al general Eduardo Zapateiro.



No obstante, la investigación de Semana dice que pudo haber otros motivos sobre la salida de Martínez, y que su paso al costado se pudo precipitar por, supuestamente, no haber ejercido controles suficientes sobre lo que estaba pasando en el interior del Ejército, donde se habría usado un software de última tecnología llamado ‘Hombre Invisible’, en el cual se invirtieron casi 3.000 millones de pesos, para realizar estas interceptaciones ilegales.



(Además: Centro Democrático pide revelar nombre de miembro del partido relacionado con chuzadas)



Este sábado el presidente Duque reiteró: “El general Nicacio Martínez salió porque él me esgrimió razones personales. Frente a las investigaciones que se han hecho por medios de comunicación, debemos decir que si hay conductas contrarias a la ley, nosotros mismos vamos a sancionarlos”.



Y concluyó: “Donde haya manzanas podridas, llevarlos a que haya sanciones ejemplares”.



El Ministerio de Defensa, por su parte, informó que se iniciarán todas las investigaciones internas correspondientes, y pidió a las autoridades competentes que adelanten de forma expedita las investigaciones a las que haya lugar.



Según lo revelado por la revista, desde dos unidades militares: el Batallón de Ciberinteligencia (Bacib) y el Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi), se habrían hecho el año pasado interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas, congresistas, gobernadores, militares, entre otros.



En un allanamiento realizado a una de esas guarniciones por orden de la Corte Suprema se encontró que se habría recolectado información de entidades públicas, ONG, funcionarios de la Dian, colectivos de abogados, y defensores de derechos humanos.

JUSTICIA

