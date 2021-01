Fiscalía apoya tutela de Uribe para que no se lo considere imputado

El fiscal Gabriel Jaimes, quien es el investigador en el proceso que se sigue contra Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, apoyó la solicitud que hizo la defensa del expresidente para que se tumbe la decisión del juez cuarto penal de Bogotá que determinó que él ya fue imputado por esos delitos.

En esa decisión del juez, tomada en noviembre del año pasado, se ordenó dejar a Uribe en libertad pero se advirtió que la indagatoria que alcanzó a adelantar la Corte Suprema de Justicia contra Uribe, antes de que el caso pasara a la Fiscalía General por su renuncia al Senado, podía ser considerada como una imputación.Al considerarlo como imputado, comenzaron a correr 120 días para la Fiscalía para acusar a Uribe y llamarlo a juicio o archivar su proceso.



Ante esta decisión el abogado de Uribe, Jaime Granados, presentó una tutela para que se tumbe la calidad de imputado de Uribe señalando que se le vulneró el derecho al debido proceso y a la defensa.



Esa tutela fue apoyada por la Fiscalía General, quien le dijo al Tribunal Superior de Bogotá, que está tramitando el caso, que "comparte la inquietud constitucional expuesta por la defensa del señor Álvaro Uribe Vélez".



El fiscal Jaimes dijo que desde que quedó a cargo del proceso, después de que la Corte perdió competencia para seguir investigándolo al dejar de ser senador, la Fiscalía ha considerado que este caso debía estar en la ley 906 de 2004 -como en efecto hoy está- y que el curso de la actuación contra Uribe "depende fundamentalmente del impulso procesal que imprima la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal".

Para la Fiscalía, no es posible equiparar la indagatoria que adelantó la Corte Suprema contra Uribe por la ley 600 de 2000 (viejo sistema) con una imputación de la ley 906 del 2004 (Sistema Penal Acusatorio). Por eso es que está de acuerdo con la defensa de Uribe en que se le están vulnerando sus derechos.



Esto porque, dice el fiscal Jaimes, según la ley 906 una imputación es un acto mediante el cual la Fiscalía comunica a una persona su calidad de imputado ante un juez de control de garantías.



Para el fiscal delegado, eso significa que estos procedimientos deben ser orales, que la imputación debe ser adelantada por la Fiscalía, que la calidad de imputado solo se obtiene después de que hay imputación, y que esto debe darse ante un juez de garantías.



Todos esos elementos, dice la Fiscalía, no se cumplieron en este caso porque el juez consideró que la indagatoria que hizo la Corte contra Uribe podía ser equiparable con una imputación.

Por eso es que, asegura, el hecho de que el juez concluya que Uribe ya fue imputado "cuando la Fiscalía no realizó tal acto propio con el lleno de los requisitos legales sustanciales y procesales, desconoce la observancia de formalidades propias del proceso penal".



La Fiscalía también dice que no es posible equiparar una indagatoria con una imputación, porque la primera es un ejercicio de pregunta-respuesta, mientras que la segunda es un ejercicio de connotación atributivo.



Así, afirma, si bien una indagatoria es válida en el viejo sistema por el que llevaba la Corte el caso, al cambiarse el proceso al nuevo sistema penal debe decaer la vigencia de esa indagatoria, "pues la formulación de imputación debe cumplir con unos estándares superiores".



Por ejemplo, señaló, en una imputación no vale "cualquier relato fáctico" sino que la Fiscalía debe señalar cuál es el hecho jurídicamente relevante por el que se va a imputar cargos, hecho que debe estar ubicado en circunstancias de tiempo, modo y lugar.



Y con todo esto concluye: "Tales aspectos medulares llevan a este Fiscal Delegado a estimar razonadamente que la indagatoria realizada dentro del presente asunto a Álvaro Uribe Vélez no puede y debe asimilarse a la audiencia de formulación de acusación", pues en el futuro esto podría llevar a una nulidad que "frustraría la justicia material anhelada por todas las partes e intervinientes".

Con todo ello la Fiscalía le pidió al Tribunal Superior de Bogotá que acepte la tutela de Uribe y que subsane esta situación, porque de lo contrario no solo se estarían vulnerando reglas legales y constitucionales, se estarían violando derechos fundamentales, y además se forzaría a la Fiscalía a seguir en una fase procesal de juicio "con las advertidas falencias que afectan sensiblemente el proceso penal".



REDACCIÓN JUSTICIA