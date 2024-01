Fiscalía apeló decisión de la Corte que absolvió a exgobernadora de Putumayo

En un fallo emitido el pasado 24 de noviembre, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia absolutoria a favor de Sorrel Parisa Aroca Rodríguez, exgobernadora del departamento de Putumayo.







La decisión va en contra de la acusación de la Fiscalía que la señalaba como posible autora del delito de homicidio culposo en concurso homogéneo, en relación con la avalancha de Mocoa ocurrida en 2017.

#SalaDePrimeraInstancia absuelve a exgobernadora Sorrel Parisa Aroca, procesada por homicidio culposo tras avalancha de Mocoa. No se le podía exigir que actuara distinto, ni se demostró que las actividades para evitar el desastre estuvieran a su alcance.➡️https://t.co/h8w2zzZyfl — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) January 18, 2024

La Fiscalía argumentaba que, en su rol como gobernadora, Aroca Rodríguez no tomó las medidas necesarias para prevenir las 336 muertes causadas por la tragedia. Sin embargo, la Sala de Primera Instancia señaló que las actividades que supuestamente no se llevaron a cabo para evitar la catástrofe estaban más allá de las competencias de la exgobernadora y no eran ejecutables por ella.







Este jueves 19 de enero se llevó a cabo una audiencia de lectura de sentencia en el caso, en el que la Fiscalía apeló la decisión, al igual que la defensas de las víctimas, quienes solicitaron condena.



Pero el tribunal destacó que, aunque la Fiscalía demostró la posición de garantía de Aroca Rodríguez en la Gestión del Riesgo de Desastre del departamento, las acciones requeridas escapaban de su alcance y competencia.

Mocoa, a 7 años después de la avalancha. Foto: Contraloría

Además, la Corte consideró que no se pudo probar que la exgobernadora tenía conocimiento del contenido del contrato de interventoría que, según la acusación, preveía el fenómeno natural destructivo.



En la diligencia, la Corte reiteró que la Fiscalía “no logró demostrar que la conducta omisiva de Aroca Rodríguez tuvo un impacto directo en las 336 muertes”.



La decisión del alto tribunal no fue objeto de salvamento ni aclaración de voto por parte de los miembros de la Sala.

