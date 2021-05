Fiscalía acusa a actual jefa de Asuntos Migratorios de la Cancillería

La Fiscalía General de la Nación acusó ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a Fulvia Elvira Benavides Cotes, actual directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores.



La acusación es por el delito de falsedad ideológica en documento público, que habría cometido en 2007, cuando se desempeñaba como cónsul general, grado ocupacional cuatro, de Colombia en Santiago de Chile.



(Le puede interesar: El enredado proceso para avalar la extradición de 'Jesús Santrich')

Benavides Cotes, quien hace parte de la Cancillería desde 1983, es investigada porque supuestamente en el ejercicio de sus funciones autorizó la expedición de documentos públicos en diciembre de 2007 en un momento en el que no se encontraba en Chile sino en Colombia.



En concreto, por haber avalado la expedición supuestamente irregular, de tres visas, 21 pasaportes, dos cédulas y cuatro registros de nacimiento, entre otros, entre el 3 y el 7 de diciembre de 2007 cuando estaba en Colombia fuera del consulado, por lo que no se podía acreditar los requisitos de firma y presencia personal de Benavides que exige la ley.



(Le puede interesar: Los audios que destaparon red de tráfico de medicamentos vencidos) ​

Según la Fiscalía, la entonces cónsul habría justificado solo siete meses después de los hechos su presencia en Colombia dichos días con una incapacidad médica.

​

"En la extensión de todos esos documentos públicos con vocación probatoria se consignó una falsedad porque la entonces cónsul, cuando se elaboraron y firmaron esos documentos, no se encontraba en Santiago de Chile, situación que siete meses después justificó con una incapacidad médica", dijo la fiscal caso Elba Beatriz Silva Vargas.



(Le puede interesar: Familia de Colmenares reitera pedido de justicia)

"La manera en que la entonces cónsul general logró consignar la firma de autenticación de los documentos, pese a su ausencia, fue a través de etiquetas pre-impresas en blanco las cuales fueron utilizadas a su orden por los funcionarios del Consulado", agregó la fiscal Silva Vargas.



"Esta conducta la realizó la excónsul con conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción como lo eran las normas que prohíben la consignación de hechos falsos en documentos públicos, que pueden servir de prueba conforme a la inferencia razonable que surge del análisis sistemático de las evidencias de la investigación", añadió la delegada de la Fiscalía.





(Le puede interesar: Corte revive convocatoria para elección de servidores en corporaciones)

justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Corte tumbó llamado a Soledad Tamayo para ocupar curul de Aida Merlano



-El enredado proceso para avalar la extradición de 'Jesús Santrich'



-Dos magistrados se declaran impedidos en debate por las curules de paz