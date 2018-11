Fiscal dijo a Corte que ante impedimentos apoya nombrar fiscal ad hoc

Tras reunirse con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, y con el vicepresidente del alto tribunal, Álvaro Fernando García Restrepo, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez aseguró que asistió a esa corporación para manifestarles su apoyo frente a la posibilidad de que en el caso Odebrecht se nombre un fiscal ad hoc.



"El Fiscal les ha manifestado la profunda convicción que desde el día uno tiene, que en los casos de impedimento será siempre lo más conveniente un fiscal ad hoc", dijo.



Afirmó que así lo manifestó en un proyecto de ley que llevó al Congreso un día después de su posesión como fiscal, proyecto que se cayó en el legislativo.

Según Martínez, les manifestó a los magistrados que se reafirma en ese pronunciamiento y posición para el tratamiento legal de los asuntos que tienen impedimentos.



"Le he expresado a la Corte que perseveramos en nuestra tesis, y consideramos desde el día uno que lo que se requiere es un fiscal ad hoc. Debo agradecerle a la Corte la apertura con la que aquí se miran los temas. Tenemos una profunda confianza, y depositamos esa confianza en la Corte para que se avance en esa petición de la señora Fiscal", dijo Martínez.



"La señora vicefiscal, a su turno, tuvo oportunidad de expresar las consideraciones que tiene para plantear el avance de este trámite (la recusación que se hizo en su contra por el caso Odebrecht), con miras a que se resuelva en las próximas dos sesiones que tiene la Corte Suprema de Justicia, en interés de la justicia y de la Nación", dijo Martínez.



La vicefiscal María Paulina Riveros aseguró que les dijo al presidente y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia que tiene interés en que, por razones excepcionales en este caso, "se tome una decisión respecto a la posibilidad de un fiscal ad hoc, hecho que di a conocer a la honorable Corte".



Martínez se declaró impedido en el caso Odebrecht el año pasado debido a que fue abogado del Grupo Aval, que a través de sus empresas era socio minoritario de la multinacional en el proyecto de la Ruta del Sol II.



Por eso las investigaciones por este caso de corrupción quedaron en cabeza de la vicefiscal Riveros, quien fue recusada la semana pasada por el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, alegando que por su cercanía con Martínez no podía estar a la cabeza del proceso de Odebrecht.



La recusación se dio luego de una semana en la que se hicieron fuertes cuestionamientos al Fiscal Martínez, tras conocerse grabaciones y una entrevista del excontroller del proyecto de la Ruta del Sol II, en las que le expone a Martínez, en el 2015, irregularidades que venía cometiendo la multinacional.



Esa situación planteó cuestionamientos sobre si antes de ser Fiscal, Martínez conoció o no de los sobornos que pagó Odebrecht para obtener contratos.



El Fiscal General dijo al salir a la Corte que "es evidente que en esta lucha contra la corrupción, en donde más de 2.400 personas han sido judicializadas en casos que valen coimas por más de 4.5 billones de pesos, eso no genera exactamente amigos", aseguró.



