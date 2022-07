Aunque colectivos de derechos humanos le habían pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) revertir la decisión del fiscal de la entidad, Karim Khan, de cerrar el examen preliminar que se seguía sobre Colombia, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI rechazó esa petición.



Según la Corte, aunque la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) pedían aplicar el artículo 53 del Estatuto de Roma, este solo rige las situaciones que son remitidas al Fiscal por un Estado o el Consejo de Seguridad, por lo cual no era aplicable.



Pese a que no concedió la petición de las organizaciónes, la Sala de Cuestiones Preliminares I instó a Khan a brindar "sin demora información adicional a cualquier actor relevante que haya proporcionado información a su Oficina, sobre los motivos de su decisión de cerrar el examen preliminar en Colombia".



La Sala consideró que, aunque en octubre del año pasado el fiscal divulgó un comunicado de prensa y un acuerdo de cooperación con el gobierno, "la información contenida en los documentos y comunicaciones antes mencionados no constituye información suficiente con respecto al artículo 15 del Estatuto, particularmente a la luz de la duración del examen preliminar y las expectativas que puede generar en aquellos que proporcionaron información antes o durante el examen preliminar", se lee en la decisión.



En el mismo sentido, la Sala también observó que, aunque el Fiscal habló de la existencia de una 'abundancia de informes' realizados por su Oficina frente a la situación en Colombia, los informes se realizaron principalmente durante el examen preliminar.



"Sobre esta base, estos informes no pueden constituir, por sí mismo y sin más, las razones de su determinación de que no hay 'base razonable para una investigación' " a Colombia, concluyó la entidad.



Frente a la no reversión del cierre del examen preliminar la FIDH y Cajar señalaron que lamentan la determinación al considerar que la decisión del fiscal de cerrar el examen preliminar "no se ajusta a la realidad de los hechos y la necesidad de responder a las expectativas de justicia frente a crímenes internacionales que permanecen impunes en Colombia, algunos de los cuales no tienen perspectivas de ser debidamente procesados por la justicia colombiana".

