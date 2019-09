Estos son los finalistas en el concurso para elegir nuevo registrador

Luego de que los aspirantes a ocupar el cargo de Registrador Nacional realizaron dos pruebas escritas y de que los presidentes de las altas cortes -la Suprema, la Constitucional y el Consejo de Estado- evaluaron la hoja de vida de cada uno, se dieron a conocer los puntajes de los aspirantes que siguen en juego para ocupar el cargo.



A todo el concurso se habían inscrito 54 personas de las cuales solo 16 superaron el puntaje mínimo en la prueba de conocimiento. Y de esos, tras la prueba de competencias y la evaluación de las hojas de vida de cada uno, solo los 10 primeros con los mayores puntajes serán llamados a la última etapa del concurso: una entrevista cuyo valor dentro de toda la calificación es del 30 %.

De acuerdo con los resultados publicados por los presidentes de las altas cortes, quien hasta ahora va liderando el concurso es Leonardo Augusto Torres Calderón, quien acumula un puntaje de 519,24 en lo que va del concurso y tiene experiencia como notario y ha sido magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.



En segundo lugar, con 501,924 puntos está Virgilio Almanza Ocampo, quien se ha desempeñado como procurador delegado ante el Consejo de Estado; en tercer lugar está el exrepresentante a la Cámara José Joaquín Vives Pérez, que lleva un puntaje de 477,7; le sigue Idayris Yolima Carrillo Pérez, exsenadore y expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien tiene 471,47 puntos; en quinto lugar está Aexander Vega Rocha, expresidente del CNE y quien hasta ahora ha sonado como uno de los favoritos para ocupar el cargo de registrador.



El sexto lugar del listado lo ocupa Orlando Vidal Caballero Díaz, con 452,81 punto; en séptimo puesto está Gerardo Nossa Montoya con 449,77; de octavo está Ricardo Rivera Ardila, quien tiene 445,32 puntos; la novena posición la ocupa Omar Joaquín Barreto Suárez, con 441,23 puntos; y en décimo lugar está Carlos Enrique Campillo Parra, con 439,48 puntos.



Este listado estará publicado y habrá un periodo de tres días hábiles para que los aspirantes presenten algún recurso frente a los resultados, caso en el cual, de prosperar ese recurso podría haber alguna variación en el puntaje y cambios en el ránquin de los 10 primeros que serán llamados a entrevistas.

Este año hubo cambios en el concurso de méritos para elegir Registrador

La convocatoria para remplazar al registrador Juan Carlos Galindo, cuyo periodo se termina el próximo 5 de diciembre, se abrió el pasado 30 de junio y este año el concurso tuvo algunos cambios.



Entre los requisitos estaba ser abogado, no haber sido condenados a cárcel excepto por delitos políticos o culposos, no tener inhabilidades, no haber ejercido cargos directivos en partido políticos en el año anterior, y no estar en edad de retiro, además de haber ejercido la profesión como mínimo por 15 años o haber estado ese tiempo en la Rama Judicial.



Los 15 años de experiencia es uno de los cambios que empezaron a operar desde este años, pues anteriormente la experiencia mínima era de 10 años.



El siguiente cambio está en la etapa de selección. Anteriormente el concurso de méritos le daba un lugar especial a la calificación que los candidatos recibían por su experiencia profesional, sin embargo, ahora una gran parte del peso del concurso está en que los candidatos demuestren todo lo que saben en exámenes de conocimiento y competencias.



La parte de selección tiene una evaluación de conocimientos y una prueba de competencias, ambas partes tienen un puntaje de 25 % cada uno, con lo que la calificación final en esta etapa valdrá un 50 por ciento de todo el proceso.



Estos exámenes serán elaborados por los propios presidentes de las altas cortes, y quien no supere un puntaje del 60 no podrá continuar con el proceso de selección.



Dentro de la etapa siguiente, llamada de clasificación, se hará una revisión a la hoja de vida de los aspirantes, aquí se tendrán en cuenta aspectos como nivel de estudios, publicaciones, experiencia en el desempeño de cargos públicos, así como experiencia profesional como abogados. En total la hoja de vida tendrá un valor del 20 por ciento. Por último, se realizará una entrevista con los candidatos que lleguen a esta etapa, esa entrevista es personal y será con las cabezas de las altas cortes, la misma tiene un valor del 30 por ciento del total.

