La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir una investigación formal en contra del senador Feliciano Valencia, al señalar que no instigó a integrantes de comunidades indígenas del Cauca para cometer delitos entre 2005 y 2008, como indicaban denuncias que habían sido radicadas en su contra.



Valencia había sido denunciado por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio económico, la seguridad pública, el medioambiente, la autonomía personal y la libertad individual.



Se trata de dos denuncias presentadas en 2006, tres en 2007 y dos en 2008 que señalaban que Valencia habría determinado a integrantes del resguardo indígena de Huellas, entre otros, para realizar incursiones violentas en zonas del departamento de Cauca.



Lo anterior durante los periodos comprendidos entre 2005 y 2008 y entre 2015 a 2020, bajo la consigna de la “liberación o recuperación de la madre tierra”.



No obstante, luego de hacer una indagación preliminar, la Corte Suprema de Justicia no encontró prueba de que esos hechos tuvieran relación con el senador Valencia.



La decisión señala que de las pruebas recopiladas no se desprende que el congresista haya instigado a miembros de las comunidades indígenas de Cauca para propiciar los hechos violentos que se causaron en las invasiones y que abarcaban, según las denuncias, destrucción y hurto de bienes, afectación de la tierra por los incendios causados, el deceso de un patrullero de la Policía e incluso el secuestro de un ciudadano colombo-italiano.



