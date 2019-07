Pese a su ausencia, fecha de indagatoria a Santrich no ha cambiado

Aunque desde hace cuatro días se desconoce el paradero del exjefe de las Farc Jesús Santrich –después de que dejó a sus escoltas en una zona de reincorporación de La Paz, Cesar–, la Corte Suprema de Justicia aseguró ayer que la indagatoria en su contra por narcotráfico sigue en firme para el próximo 9 de julio.

La Corte también aseguró que hasta el viernes de la semana pasada, los magistrados de la Sala de Instrucción, encargados de llevar la investigación contra Santrich, no habían recibido ninguna petición de la defensa para aplazar la citación.



En todo caso, dijo la Corte, esta semana tampoco se podría recibir una eventual solicitud para cambiar la fecha de la indagatoria, pues por estos días la Sala de Instrucción está cerrada y sus procesos tienen los términos suspendidos, ya que su sede, que hoy se encuentra en un edificio cerca al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, será trasladada para nuevas oficinas en la avenida Chile.



(Le sugerimos leer: Cuatro claves para analizar la extraña 'volada' de Jesús Santrich)



La Corte también aclaró ayer que Santrich no tiene ninguna restricción para salir del país, pues ese alto tribunal no ha proferido en su contra una orden de captura. En cualquier caso, para una eventual salida de Colombia sí necesitaría un permiso de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues así quedó establecido en el acuerdo que se firmó con las Farc.

Aunque los magistrados que lo investigan no hicieron ninguna declaración sobre el desconocimiento de su ubicación, la Corte –que lo dejó en libertad desde el 30 de mayo pasado– sí señaló que espera que el exjefe de las Farc se presente a la indagatoria de la próxima semana.



Entre tanto, los abogados de Santrich alegaron un conflicto de competencias ante la Corte Constitucional, afirmando que el organismo que debe conocer la investigación contra el congresista es la Justicia Especial para la Paz (JEP) y no la Corte Suprema de Justicia. Fuentes de la Corte aseguran, sin embargo, que el proceso contra Santrich sigue en el alto tribunal ya que para que haya un conflicto de competencias y se congele la investigación en esa corporación, la misma JEP tendría que decir que es a esa justicia transicional a la que le corresponde investigarlo.



Mientras las actuaciones judiciales siguen andando, se conoció que a la Fuerza Pública se le dio la orden de localizarlo, pero para poder garantizar su seguridad. Así, el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, aseguró que el exjefe guerrillero no tiene ninguna restricción para moverse en el país, aunque señaló que es importante establecer si ha pretendido abandonarlo.

Lo que nos ha pedido la Unidad Nacional de Protección, cuya orden he distribuido a todos los integrantes de la institución, es conocer su paradero y ubicación FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, dijo que las actuaciones de Santrich “no le hace bien” a los acuerdos de paz. “Nosotros seguimos apoyando el proceso”, dijo.



A estos pronunciamientos se sumó una nueva versión de allegados a Santrich, quienes manifestaron que él les dijo que se iba a ausentar unos días para reunirse con el exjefe de la guerrilla de las Farc Iván Márquez.



JUSTICIA