Declaraciones de Duque contra Jesús Santrich rayan en la injuria: Farc

Luego de que el exguerrillero Jesús Santrich asumiera este martes su curul como representante a la Cámara por el partido Farc, este partido emitió un comunicado celebrando la posesión del nuevo congresista y rechazando las declaraciones del presidente Iván Duque por este hecho.

"El Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-FARC, celebra en nombre de toda la militancia de nuestro partido la posesión como Representante a la Cámara por el Atlántico de nuestro compañero Jesús Santrich", introduce el comunicado.



Y añade: "la independencia y autonomía de las Cortes y la JEP han permitido que se abra la posibilidad de conocer la verdad respecto a los hechos que rodean el caso de Jesús Santrich, con apego al debido proceso, la presunción de inocencia y demás garantías fundamentales".



En el comunicado, la Farc también rechazó de manera enfática las declaraciones del presidente Duque quien dijo que la posesión de Santrich es un hecho “inadmisible” y que "indigna al país". "Rechazamos de manera enérgica las sistemáticas declaraciones del presidente de la República, Iván Duque, que rayan con la injuria contra Jesús Santrich, que prejuzgan sin formula de juicio y con desprecio de las garantías constitucionales, a las que está obligado como Jefe de Estado".



Luego de la posesión de Santich, Duque aseguró que “ver a un extraditable, a un mafioso, con las pruebas que el país ya ha visto, de todas las formas posibles, llegar y burlarse de la sociedad colombiana”.



El mandatario agregó que esto no solamente le parece inadmisible “sino que nos debe motivar a todos, dentro del marco del respeto institucional, a exigir que se haga justicia, porque lo que ha ocurrido con este señor es, no solamente la reincidencia, sino además el descaro de estar en una operación de narcotráfico después de la firma de ese acuerdo”.



En el comunicado, la Farc además menciona que la actitud del Presidente "forma parte de los hechos denunciados por los relatores de la ONU cuando expresaban: 'Instamos al gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las Farc- EP y a cumplir con las garantías que se le otorgaron"'.



Santrich, por su parte, le pidió en al presidente Duque durante su poseisón que "actúe como mandatario de todos dando garantías, tomando en cuenta que hay algo que se llama presunción de inocencia".



El proceso generó el rechazo de algunos sectores de opinión y congresistas. Uno de los primeros en salir a cuestionar la decisión de que Santrich se posesionara fue el alto Comisionado para la Paz Rafael Guarín, quien manifestó su posición a través de cuenta de Twitter.



"Vuelve otro Pablo Escobar a la Cámara de Representantes. Deslegitima a las instituciones que mafiosos lleguen al Congreso, reincidentes en el delito, que fueron cabezas de aparatos de matar que siguen delinquiendo, aún con la impunidad que les dio el Acuerdo de La Habana." @RafaGuarin



La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia también se mostró en contra a las decisiones judiciales que permitieron la posesión del exguerrillero.



"En nombre de #LaPazdeSantos ahora tenemos extraditarles en el congreso. No desfalleceremos hasta que regrese la decencia, la justicia y el orden". @@PalomaValenciaL



Sin embargo, otras voces, como la del jefe del partido Farc, Rodrigo Londoño, apoyaron su llegada al Congreso. "En buena hora para fortalecer la defensa de la paz y lo acordado; bienvenido compañero @JSantrich_FARC a este nuevo escenario de lucha, transformación y representación de las gentes del común en la Cámara de representantes".



Se espera que este jueves Jesús Santich haga presencia en el Congreso.

#Comunicado ||Celebramos la posesión como representante a la @CamaraColombiade de nuestro compañero @JSantrich_FARC, un paso fundamental

para el correcto rumbo de la implementación del Acuerdo de #Paz.



¡Bienvenido Jesús Santrich a la bancada de la paz y la esperanza! pic.twitter.com/hPBfWFMSlt — FARC (@PartidoFARC) 11 de junio de 2019

